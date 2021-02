Kollár lerövidítené a vizsgálati fogság idejét, maximum fél évet javasol

A parlament elnöke úgy gondolja, a vizsgálati fogságnak – melynek célja, hogy megakadályozza a tanúk befolyásolását és a nyomozás akadályozását – maximum három plusz három hónapig szabadna tartania. Szerinte ez az idő elegendő ahhoz, hogy a nyomozók és az ügyészek megszerezzék a szükséges bizonyítékokat.

Boris Kollár (TASR)

A Sme rodina javaslatot készít elő, mely a vizsgálati fogság idejének három plusz három hónapra való maximális megszabását tartalmazza. Boris Kollár a TA3 V politike című műsorában beszélt erről. Tervéről már beszélt az igazságügyi miniszterrel, Mária Kolíkovával. Állítása szerint Kolíková készen áll foglalkozni a témával.

Kollár ugyanakkor hangsúlyozta, fontos a folyamatos őrizet. Szerinte ez vonatkozik a legszigorúbb vizsgálati fogságra is, amelynek célja, hogy a tanúk ne befolyásolják és akadályozzák a nyomozást.

„Nem helyes, hogy bármi történjen, az emberi életbe kerül. Nálunk évekig lehet valaki magánzárkában, míg Csehországban például a vizsgálati fogság csupán három hónapig tart”

– hozta fel példaként Kollár.

Szerinte az Európai Unió is figyelmeztetett arra, hogy nem az uniós szabályoknak megfelelő a nálunk alkalmazott őrizeti idő. Peter Šamko, a pozsonyi területi bíróság bírája rámutatott azokra az esetekre is, amikor a vádlottak a kulcsfontosságú tanúk meghallgatása után is hosszú hónapokig vannak őrizetben. A bíróságok azzal érvelnek, hogy fennáll annak a kockázata, hogy a tanúk megváltoztathassák vallomásaikat a főtárgyaláson.

(aktuality.sk)