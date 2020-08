Kollár újabb botránya: 240 ezerre szerződött az állami Tipossal, újabb leváltási kísérlet jöhet

Boris Kollár (Sme rodina) a parlament elnöke ott keres az államon, ahol tud. Amellett, hogy a Sme rodina által kapott állami támogatást is saját cégeihez csatornázza, most az állami Tipos szerencsejáték-társasággal is sikerült egy 240 ezres szerződést összehoznia. Fico újra megkisérli leváltani Kollárt a házelnöki posztról.

240 ezer euró értékű reklámszerződést kötött a napokban a pénzügyi minisztérium hatáskörébe tartozó Tipos állami vállalat a Radio a.s.-szel, amelynek a Fun Radio is a portfóliójába tartozik. A cég tulajdonosa Boris Kollár, vagyis az állami céggel kötött reklámszerződés a parlament elnökét gazdagítja.

Legalább 100 ezer euró reklámért

A 240 ezer euró keretösszeg, a Tipos a szerződésben azt vállalja, hogy legalább 120 ezer euró – adó nélkül legalább 100 ezer euró – értékben rendel reklámot a Fun Rádióban amíg a szerződés érvényes, azaz az év végéig. Mivel a szerződést augusztus 6-án írták alá, ez legalább havi 10 ezer euró reklámot jelent a Fun Rádiónak.

Drucker: védik a védhetetlen

A szerződésre Tomás Drucker, a Dobrá voľba parlamenten kívüli párt elnöke figyelmeztetett azzal, hogy korábban a Tiposnak korábban, amíg Kollár pártja nem volt kormánypárt, nem volt ilyen szerződése a Fun Rádióval. Kollár és a Tipos azonban azt állítja, hogy a rádió korábban is sugárzott Tipos-reklámokat, csak akkor nem közvetlenül, hanem reklámügynökségen keresztül fizettek a cégnek. Az biztos, hogy a központi szerződés-nyilvántartóban nincs nyoma korábbi szerződésnek Kollár cégével.

„Védik a védhetetlen” - reagált az érintettek védekezésére Tomás Drucker. Szerinte a Tiposnak azonnal szerződéset kellene bontania Kollár cégével, a pénzügyminiszternek pedig azonnal le kellene váltania a Tipos elnökét.

Tipos: kell a reklám a Fun Rádióban

A Tipos azzal védekezik, hogy szüksége van a reklámra a Fun Rádióban is. Rastislav Čépe szóvivő szerint a Tipos éles gazdasági versenyben működik, ezért elkerülhetetlen, hogy a Fun Rádióban is hirdessen, amely Szlovákia második legnagyobb hallgatottságú rádióadója.

Kollár ellenzéki populizmusnak tartja az egész ügyet, és szerinte az ellenzéki politikusok hazudnak is. Azt állítja, hogy a Fun Rádiónak korábban is volt szerződése a Tiposszal, ráadásul most az állami cég sokkal előnyösebb feltételeket kapott.

Fico: Kollár válasszon

Az ügyre ráharapott Robert Fico és a Smer, így várható, hogy parlamenti folytatásra készülhetünk. Fico jelezte, hogy kezdeményezni fogják Kollár leváltását az elnöki posztról, habár ez alig több mint egy hónapja sem sikerült – akkor a lopott diplomamunkája miatt akarta az ellenzék leváltani a házelnököt. „Ha politikusnak állta, akkor el kellett volna vágnia az ilyen vállalkozói szálakat” - jelentette ki a Smer elnöke.

Igaz, a Smernek még támogatókat kell keresniük a rendkívüli parlamenti ülése összehívásához, mivel Pellegriniék távozása miatt csak 26 képviselője van a Smernek, ami néggyel kevesebb a szükségesnél.

Fico bírálta a kormánypártokat, a korrupció ellen harcoló civilszervezeteket és az újságírókat is, amelyek szerinte csak a Smer-kormány idején voltak hangosak, most hallgatnak. „Képzeljék el mi lett volna, ha az én cégemnek fizetett volna a Tipos, amikor még miniszterelnök voltam” - háborgott Fico.

Jó üzlet a politika

Kollár magánszámlájára nemcsak a Tiposon keresztül kerül állami pénz, saját pártjával, a Sme rodinával is üzletel. A párt Kollár cégétől vásárolt 1,35 millió euróért székházat még 2016-ban, és a szolgálati kocsikat is Kollártól veszik kölcsön.

