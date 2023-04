Költészet napja a csilizradványi alapsuliban

A csilizradványi Kóczán Mór Alapiskolában is megemlékeztek a költészet napjáról. Két napon keresztül zajlottak a rendezvények.

Az iskola felvételei - Továbbiakért kattints!

Az alsó tagozatos tanulók versmaratonon vettek részt, az apróságok felkészülten, nagy beleéléssel mondták a verseket. Osztályfőnökeik irányításával Petőfi Sándor, József Attila, Arany János és még sok más ismert költőnk verseiből kötöttek szép csokrot a költészet napja alkalmából. Jutalmuk sem maradt el, hagyományosan könyvjelzőt és édességet kaptak. A negyedikes tanulóknak Lelkes Boróka tartott mesés, zenés foglalkozást Petőfi Sándorról, melyet a tanulók nagyon élveztek.

A felső tagozatosok számára is sokrétű programot biztosítottak. Az iskolába látogatott Bolemant Éva írónő, aki Kempelen Farkasról szóló könyvéről és Pozsony városáról beszélgetett a gyermekekkel. Az író-olvasó találkozónak nagy sikere volt az ötödikes és hatodikos kisdiákok körében. A nagyszünetben irodalmi párkeresőt játszott az intézmény apraja-nagyja. Vendégük volt Molnár Judit, a ma7 főszerkesztője. Rendkívül tanulságos interaktív előadást hallhattak tőle. Beavatta a tanulókat az internetes újságírás rejtelmeibe, kitért az idegen nyelvek tanulásának fontosságára és a különböző social felületek pozitívumaira és negatívumaira is.

Meghívták Molnár Mátét, aki az iskola volt diákja, az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny sok éves aranysávos minősítésű mesemondója. Vele a népmesék szépségéről, a mesék kiválasztásáról beszélgettek. Máté három mesét is mondott, melyeket a közönség nagy tapssal jutalmazott. Az aranysávos mesemondó beavatta néhány szakmai titokba is a versenyre készülő tanulókat és tanácsokat is adott a mesemondás sikerességéhez.

Szerveztek versíró versenyt és meseíró versenyt is. A beérkezett munkák közül nehéz lett volt kiválasztani a legjobbat, így minden alkotó könyvjutalomban részesült. Az anyanyelvi levelezős versenybe is sokan kapcsolódtak be, itt az első három helyezést díjaztak, bár itt is voltak megosztott helyezések.

A két nap zárórendezvénye az iskolai könyvtárban zajlott, ahol a tanulók kedvenc olvasmányaikat mutatták be, gyönyörű illusztrációt is készítettek hozzá. Az izgalmas bemutatók után kötetlen beszélgetés indult, pedagógusok beszéltek kedvenc olvasmányaikról, az olvasás fontosságáról, az olvasás szeretetéről.

