A költöztetés fontos kiegészítője: a zsugorfólia

Ha biztonságban szeretné tudni vagyontárgyait egy költöztetés során, akkor jó barátja lesz a zsugorfólia. Persze vannak további praktikák is, melyeket érdemes szem előtt tartani. A balesetmentes, rongálódásmentes költözés ott kezdődik, hogy megfelelően becsomagoljuk a vagyontárgyainkat. Ezt ki ne hagyjuk! Lássuk, mire is gondolok.

Fő a biztonság

A bútorok rendeltetésszerű használatába mi tartozik bele? Az biztos nem, hogy lecipelik őket az emeletről, majd felteszik a teherautóra, elkocsikáztatják az új címre, ahol leveszik és beviszik. Ez minden, csak nem rendeltetésszerű használat. Ugyanakkor elkerülhetetlen, ha költözésről van szó. De nem kell ennek akkora traumának lennie, épp ezért kell nagyon odafigyelni az előkészületekre.

Ez alatt azt értem, hogy minden költöztetés nulladik lépése az, hogy biztonságba helyezzük a vagyontárgyainkat. A kisebbeket újságpapírba, dobozba, míg a nagyobbakat buborékfóliába, zsugorfóliába tekerjük. Ha ezt a lépést kihagyjuk vagy elhanyagoljuk, akkor abból valószínűleg a költöztetés során sérülés lesz. Nem szabad félvállról vennünk az előkészületeket, fő a biztonság!

Egy profi költöztető cég mindenre gondol

Egy profi költöztetés során maga a költöztető cég sem hagyja, hogy megfelelő csomagolás nélkül kerüljenek fel a teherautóra a bútorok. Épp ezért az ilyen profi cégeknél mindig van a teherautón egy kis buborékfólia és zsugorfólia is, és ha szükséges, a helyszínen még tekernek a bútorra belőle.

Emellett természetesen a megfelelő szakmai tudásnak és rutinnak köszönhetően a bútorok pakolási rendjével is sokat tudnak tenni a biztonságos szállításért. Éppúgy azzal is, hogy jól rögzítik és minőségi pokrócokkal is védik az út során a bútorokat. Természetesen a bútorok védelme már a lépcsőházba jutás előtt elkezdődik a szakképzett, rutinos költöztetők odafigyelésével.

Mire is jó a zsugorfólia a költöztetés során?

Nézzük meg azt is, hogy magában a címben is szereplő zsugorfólia és emellett a buborékfólia mire jó. A buborékfóliát antik vagy törékenyebbnek ítélt bútoroknál szokták használni. Mechanikai védelmet nyújt a bútornak.

A zsugorfóliának egyrészt a fiókos szekrényeknél van nagy haszna, ugyanis nem engedi kinyílni a fiókokat. Emellett azokra a felületekre szokták használni, melyek könnyen karcolódnak, esetleg kiszakadhatnak. Gondoljon itt a bőrfelületekre például, vagy a magas fényű felületekre, melyek könnyen szereznek karcolásokat. Egy megfelelően használt zsugorfólia mindettől meg tudja óvni a bútorunkat.

Bízza a költöztetőre

Mint már említettem, a profi költöztető cégeknél a teherautón is van megfelelő mennyiségű csomagolóanyag. De itt még nem áll meg a profizmusuk. Külön lehet kérni olyan szolgáltatást is, hogy profi módon becsomagolják a költöztető szakemberek a bútorainkat. Ez nagy kényelmet biztosít számunkra. Másrészt garantált védelmet jelent a bútorainknak.

