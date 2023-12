A költségvetéshez kötődő pontokkal bővült a parlamenti ülés programja

A költségvetéshez kötődő pontokkal bővült a jelenleg zajló 6. parlamenti ülésszak programja.

Peter Pellegrini (Fotó: TASR)

Peter Pellegrini (Hlas-SD) házelnök kijelentette, a hét végéig szeretnék megvitatni az állami költségvetés tervezetét és a kormány három további törvényjavaslatát, melyekről gyorsított eljárásban tárgyalnak.

A parlament elé került a szlovák Eximbank költségvetésével, továbbá a Szociális Biztosító, az Egészségügyi Ellátást Felügyelő Hivatal (ÚDZS) és a Nemzeti Emlékezet Intézetének (ÚPN) költségvetésével kapcsolatos javaslat.

Pellegrini elmondása szerint az alapján, hogy milyen lesz az ülés menete, arról is dönthetnek, hogy megszakítás nélkül, ha kell, éjszaka is tárgyalni fognak a javaslatokról. Szeretné, ha a költségvetést a hét végéig elfogadná a parlament, ha ez mégsem sikerül, szerinte az ünnepek között is összeül a parlament.



(TASR)