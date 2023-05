Komárom mellett drogos hattyúk öngyilkos "osztaga" pusztítja a máktermést

A napokban terjedt el a hír, hogy egy népes hattyúraj „telepedett meg” a komáromi járásbeli Izsa és Pat közötti mákföldön, több ezer eurós kárt okozva a tulajdonosnak. A Napunk.sk utánajárt, hogyan estek a madarak a túlzott mákfogyasztás csapdájába.

Illusztráció (Fotó: Cséfalvay Á. András)

A rendkívül enyhe teleknek köszönhetően az utóbbi években egyre több hattyú és más vízimadár telel át a Kárpát-medencében, sőt, sokan egész évben itt maradnak. A hidegebb időszakban jobb híján a szántóföldeken keresnek táplálékot. A hattyúk a mák hajtásaira eddig nem nagyon fanyalodtak rá, de egy szerencsétlen véletlen folytán most ez is bekövetkezett. Azok, amelyek megkóstolták, valószínűleg függővé váltak a toxikus növénytől, amely rendkívül rossz hatással van az emésztőrendszerükre. Több tucatnyi madár pusztult már ebbe bele, és mintegy 150 mérgezett hattyú pedig továbbra is a mákültetvény foglya.

Mivel a vizek és a vizes területek télen már nem nyújtanak elegendő táplálékot, a síkvidékeken pedig szinte mindent a mezőgazdasági területek foglalnak el, a kizárólag növényekkel táplálkozó hattyúk a szántóföldeken keresnek élelmet. Leginkább az őszi vetésű káposztarepcét kedvelik. Az akár 14 kilogrammos súlyt is elérő, kifejlett példányok étvágya a téli időszakban óriási, egy több százas kolónia egész parcellákat képes lecsupaszítani. A nagy testű és a területüket védelmező vízimadarakkal szemben a repcetermesztő gazdák azért is tehetetlenek, mert Magyarországon és Szlovákiában is védett valamennyi hattyúfaj, így nemcsak a vadászatuk, hanem még a zavarásuk is tilos.

A „mákos” sztoriról először a Delta hetilap számolt be, ami azzal kezdődött, hogy a sok csapadék és a feltörő talajvíz nyomán kialakult egy kisebb, átmeneti tó az Izsát Pattal összekötő fűút mentén. Ez a terebélyes tócsa az enyhe téli körülmények között nem fagyott be, így hamar odavonzotta a különféle vízimadarakat, amelyek a szántóföldön élelmet is találtak – az éppen kisarjadó mák hajtásait.

A „mákos” egyedek száma az utóbbi időben tovább nőtt, márciusban mintegy 250 példányt számoltak össze. Bogár János önkéntes madárvédő elmondása szerint nem csupán a fészket még nem rakó fiatalok, hanem az idősebb, kifejlett hattyúk is maradtak. „A madarak eddig mintegy 5 hektárt pusztítottak le teljesen, nemcsak, hogy lelegelték, teljesen ki is taposták. Ott, ahonnan már továbbálltak, ugyan újra kisarjadt a mák, de a termés itt már nem lesz olyan minőségű, mint a dézsmálás nélkül lett volna” – mondta el a Napunk.sk portálnak egy helyi máktermesztő, aki úgy kalkulál, hogy a termés 10 százaléka vész kárba.

(Napunk)