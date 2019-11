Komárom: Tarthatatlan állapotok a Vág-híd rossz műszaki állapota miatt!

Pár napja indult az az elektronikus petíció, amely a Vág-híd rossz műszaki állapota miatt kialakult elviselhetetlen torlódások és a balesetveszélyes körülmények kezelését követeli. A petícióban kérik a Vág-híd azonnali felújítását, továbbá körforgalom kiépítését az izsai és a hetényi letérőnél. A híd elhanyagolt állapota komoly torlódásokat okozott az elmúlt napokban, nyár óta a helyzet kezelése kaotikus és a nyilvánosságot alig tájékoztatják az illetékes szervek.

A híd kezelése a Szlovák Útkezelő Vállalathoz tartozik, amelynek illetékesei jelezték, hogy már 9-10 éve folyamatosan figyelmeztettek a híd rossz állapotára, azonban a közlekedési minisztériumban nem hagytak jóvá pénzforrást a felújításra. A rossz állapot miatt – átmeneti megoldásként – most készülnek alátámasztani a hidat, de a teljes felújítás sorsa még bizonytalan, csupán kampányígéretek szintjén zajlik.

A számtalan panasz után civil kezdeményezésként indult az aláírásgyűjtés Rozbroy Éva vezetésével. Az elektronikus petíción túl – melynek aláírói már 3 ezer felett vannak – írásos aláírásgyűjtés is indult. Ezzel kapcsolatosan egyeztetett a bizottság elnöke Komárom polgármesterével, Keszegh Bélával.

„Minden segítséget megadunk a petíciós kezdeményezéshez, hogy felhívjuk az illetékesek figyelmét a helyzet komolyságára. Sajnos, Érsek Árpád közlekedési miniszter kerüli a találkozást a régió képviselőivel. Térségünkben a közlekedés fejlesztése szinte minden téren elhanyagolt, ami miatt most már minden járásbeli községre egyre nagyobb terhelés nehezedik. Szeretnénk, ha egy széles közösségi összefogással adnánk hangot ennek”

– fogalmazott Komárom polgármestere.

A város jogi segítséget biztosított az előkészületekben.

„A petícióban megfogalmazott fejlesztések nem csupán az egyre gyakoribb torlódásokról szólnak, hanem az emberek biztonságáról is, hiszen egyre gyakoribbak a balesetveszélyes helyzetek, nemcsak Komáromban, hanem a környező falvakban egyaránt. Az új Duna-híd átadása további forgalmat és terhelést generál, pedig már most is előfordulnak kilométeres sorok. Máshol autópályák épülnek és nagy közlekedési fejlesztések zajlanak, Komáromban viszont elmaradtak a felújítások. Sok ezer aláírással akarunk hangot adni az elégedetlenségünknek”