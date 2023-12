Komárom után Dunaszerdahelyen is bemutathatják a Csallóközi Gála műsorát

A Csallóközi Táncegyüttes a megszokottól eltérően nem Dunaszerdahelyen, hanem Komáromban, az Egressy Béni VMK-ban tartotta meg a Csallóközi Gálát, melyen rendszerint más neves tánccsoportokat is vendégül látnak. Ezúttal éppen komáromiakat, valamint kapuváriakat.

A gála vendégei a Komárom Táncegyüttes, a Komárom Gyermek Néptáncegyüttes, a Kapuvár Néptáncegyüttes, valamint a Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola Kis-Platán csoportja. A vendégegyüttesek közti kapocs a Gálik házaspár, Klaudia és Gábor, akik a Komárom Táncegyüttes vezetői, illetve a Kapuvár Néptáncegyüttes művészeti vezetői és koreográfusai.

A mostani a Csallóközi Táncegyüttes ötödik gálája volt, ilyet rendszerint kétévente tartanak, és csak a járványidőszak jelentett ez alól kivételt. A táncegyüttes kétévente jelentkezik új műsorral, és a gálán ennek egy részét már bemutatják. A program részét képezték mezőségi, Ipoly menti, szatmári, moldvai és gömöri táncok is, és a különböző táncegyüttesek, illetve gyermekcsoportok táncosai gyakran együtt, egymástól eltérő népviseletben mutatják be ezeket, ami kimondottan nagy sikernek örvend a közönség körében.

A talpalávalót a Pósfa együttes szolgáltatta, kiegészülve Lakatos Áron prímással és Vontszemű Tamás cimbalmossal.

Hogy a Csallóközi idén nem Dunaszerdahelyen, hanem Komáromban mutatta be a gálaműsorát, annak hátterében a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek VMK vezetőjével, Takács Tímeával megromlott viszonyuk áll.

Október első felében írtunk róla, hogy a Csallóköziben táncoló gyermekek szülei és az együttesben táncoló felnőttek egy petíciót indítottak, melyben a Csaplár VMK igazgatónőjének, Takács Tímeának a Csallóközi vezetésével szemben mutatott állítólagos "méltánytalan viselkedésével" kapcsolatos felháborodásuknak adtak hangot, valamint támogatásukról biztosították a két vezetőt, Oláh Attilát és Fecske Renátát. Ezt egy önkormányzati bizottsági tanácskozás követte, mely után közös közleményt adtak ki, de a nyugalmi állapot nem tartott sokáig, a Csallóközi ugyanis novemberben egy Facebook-eseménnyel jelezte, hogy Komáromban tartják meg a gálát, amire a dunaszerdahelyi VMK egy újabb közleménnyel reagált. Ebben kifejtették, hogy meglepődtek a néptáncosok döntését, ugyanis erről meg sem kérdezték a VMK-t, amelynek kiemelt kulturális csoportját alkotják.

Oláh Attilát most is kérdeztük arról, változott-e a helyzet, történt-e újabb egyeztetés, de nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Januárban viszont reményei szerint Dunaszerdahelyen is bemutatják a gála műsorát.

(SzT)