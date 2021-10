Komáromban emelkedett a kórházi ápolásra szoruló betegek száma

Enyhén emelkedett a kórházi ápolásra szoruló betegek száma a kórházakat működtető Agel csoport komáromi kórházában, de egyelőre ellenőrzés alatt tartják a járványhelyzetet.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Jelenleg 12 beteg fekszik a covid-osztályon, közülük kettő súlyos állapotban van, háromnál még nem igazolódott be a fertőzés. „A páciensek közül csak egy van beoltva, az ő tünetei viszonylag enyhék" - mondta Gabriela Filkóová, a kórház igazgatóhelyettese.

A kórház dolgozóinak több mint 75 százaléka mind a két oltást megkapta, sőt, aki kérte, már a harmadikat is. „Mindez segít abban, hogy sokkal jobban kezeljük a járványt, mint a második hullám idején" - zárta Filkóová.

A komáromi kórházban a napokban megnőtt az érdeklődés a koronavírus elleni védőoltás iránt, különösen a harmadik vakcinát kérik sokan. „Az önkormányzattal való kiváló együttműködésnek köszönhető, hogy Komárom azon kevés városok egyike, ahol az 50 év felettiek 65 százaléka be van oltva" - mondta Filkóová.

Továbbra is minden munkanapon 7.15 és 14 óra között oltanak a kórházban. Az érdeklődők regisztrálhatnak, de regisztráció nélkül is beadják a vakcinát az egészségügyi dolgozók. Főleg a harmadik oltás iránti érdeklődés nőtt meg ugrásszerűen a múlt hét óta, naponta több száz embert oltanak be a kórházban.



TASR