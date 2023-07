Komáromban választották meg az év fagyiját, elég pöpec!

A balatonmáriafürdői Florida fagyizóban készített sütőtökös mandula, dió variációkkal nyerte a Komáromban megrendezett év fagylaltja versenyt - közölte a Magyar Cukrász Ipartestület pénteken az MTI-vel.

Forrás: Komárom - Facebook

A tájékoztatás szerint az aranyérmes édességet Somodi János készítette, az ezüstérem a nagykanizsai Da Crema fagyizóban dolgozó Wilheim Dávid kávés csokoládéjának, míg a bronzérem a balatongyöröki Promenád kávéház munkatársa által készített "bana-nut" fantázianevű fagyinak jutott.

Az Ipartestület idén "mentes" kategóriát, valamint a csokoládé világnapja alkalmából külön "csokoládé" kategóriát is indított, ezek aranyérmét a székesfehérvári Krém cukrászda munkatársai, Kovács Roland és Végh József szerezték meg, a győztes fagyik a mandulakert és a sós karamellás körte elnevezést kapták.

Az idei versenyen az alapanyaggyártók, forgalmazók versenyére is sor került, valamint különdíjakat is kiosztottak, emellett a bemutatókon olyan különlegességeket is megismerhettek a látogatók, mint a "túrós csusza fagylalt szalonnával", vagy a "sajtos-tejfölös lángos fagylalt", valamint bemutatkozott a Gelato Europe Cup - Fagylalt Európa-bajnokságon bronzérmet nyert magyar csapat "mogyoró, tonkabab, feketeribizli" fagylaltja is - írták.

A közönségzsűri tagjai Vajda Luca kézilabdázó, a Konyhafőnök műsor döntőse, Dezsereczky István nehézsúlyú birkózó világbajnok, Komáromi Tibor, világ- és Európa bajnok birkózó, a Magyar Birkózó Szövetség korábbi elnöke, Proczeller Tamás, a KomGasztro műsorvezetője és Sági Szilárd gasztrokibic voltak.

Az idén 25 éves verseny - amelyet ezúttal egy városi rendezvény keretében rendeztek meg - célja a hagyományos jó minőségű kézműves fagylalt népszerűsítése, hogy a magyar cukrászat egyre jobb minőségű fagylaltokat kínáljon vendégei számára, ezáltal is igényt támasztva az emberekben az egészséges és minőségi, kézműves termékek iránt. Az év fagylaltja versenyre idén öt kategóriában összesen 81 fagylalt nevezett, kötelező íz idén sem volt, semmi nem szabott határt a versenyzők kreativitásának - olvasható a Magyar Cukrász Ipartestület közleményében.

(MTI)