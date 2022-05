A Komáromi Jókai Színház bemutatja: Burundanga (VIDEÓK)

Kortárs katalán drámaíró vígjátékát, a Burundangát mutatják be a Benkő Géza Stúdiószínpadon. A bemutatóra 2022. május 7-én 19 órakor kerül sor. Jordi Galceran vígjátékát Matusek Attila rendezi.

„A legtöbb komédia a harminc-negyvenes korosztályra íródott, de látom a potenciált a most felnövő generációban. Energikusak, szeretnek dolgozni, jól tudnak bánni a ritmussal, és kiváló a humorérzékük. Ezért kezdtem el olyan művet keresni, ami fiatalokról szól, humoros, de mégis van valami többlettartalma. Ebben a darabban elsősorban a gyermekvállalás témája fogott meg. Az egyik szereplőnk terhes lesz, és ezzel egy komoly döntéshelyzet elé kerül, mivel nem biztos benne, hogy a partnere ugyanúgy érez-e. Ha felneveli, akkor kivel és hogyan? Felmerül az abortusz lehetősége, ami korántsem vígjátéki alaphelyzet. Ami mindezt körüllengi, az pedig egy furcsa kisebbségi légkör, ami nem is annyira kisebbségi, ha jobban a mélyére ásunk – egy küzdés valamiféle elnyomás ellen, de ez is valahol máshol gyökerezik” - így a rendező.

A darabot Bakucz Dóra fordította. Szereplői Dékány Nikolett m.v., Katona Eszter e.h., Melecsky Kristóf m.v., Béhr Márton és Skronka Tibor. A díszletet Michal Lošonský m.v., a jelmezeket Lea Šáryová m.v. tervezte. A rendező asszisztense Balaskó Edit, dramaturg Finta Viktória e.h., súgó Leczkési Dóra. Az előadás a Komáromi Jókai Színház és a Symbol polgári társulás együttműködésével jött létre.

(kjsz)