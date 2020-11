A komáromi kórház több, mint 50 dolgozója van karanténban

Fokozatosan javul a helyzet az Agel komáromi kórházban, több osztályon is visszaállt a normális munkarend.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Miroslav Jaška kórházigazgató elmondta: az intézményben jelenleg 27 igazolt koronavírus-fertőzöttet és hat fertőzésgyanús pácienst kezelnek. 44 alkalmazott COVID-19-pozitív, rajtuk kívül még kilencen vannak karanténban.

Az elmúlt időszakban a COVID-19-pozitív alkalmazottak nagy száma miatt át kellett szervezni a kórház működését. A neurológiai és az onkológiai osztályon mostanra már visszaállt a normális munkarend, és ismét működik a sebészeti osztály intenzív ellátást nyújtó egysége is. A sebészeti osztályon hétfőn (november 23.) áll vissza a normális munkarend. Jövő héten már lesz két műtéti nap is, sor kerülhet az egynapos beavatkozásokra és a tervezett műtétekre is.

A rendelők korlátozás nélkül működhetnek tovább, de a kórházban továbbra is látogatási tilalom van érvényben.

A belgyógyászati osztályon, ahol a COVID-19-pozitív betegeket látják el, továbbra is válságos a helyzet. Az osztály már csaknem megtelt.

Az érdeklődők hétfőtől péntekig, 8:00 és 16:00 között (leszámítva egy félórás ebédszünetet) ingyenesen abszolválhatják az antigén szűrővizsgálatot a kórházban. Időpontot nem kell egyeztetni, a teszt eredménye 15 percen belül ismertté válik.

A kórházban PCR tesztelést is végeznek, erre azonban időpontot kell kérni.

(TASR)