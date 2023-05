Komáromi magyar kögazdász lehetne Heger utódja? - Íme néhány esélyes, akiket egy ügyvivő kormányba jelölhet Čaputová!

Egyre biztosabb, hogy Zuzana Čaputová köztársasági elnök megvonja a bizalmat a Heger-kormánytól, abban az esetben neki kell jelölnie személyeket egy ügyvivő kormányba. A Topky.sk összesezdte azokat a személyeket, akiknek a nevét gyakorta hangoztatják a háttérben ezzel kapcsolatban.

Ódor Lajos (Fotó: TASR)

Az ügyvivő kormány miniszterelnökeként már többször is megemlítették a Szlovák Jegybank alelnöke, egy komáromi származású szlovákiai magyar közgazdász, Ódor Lajos nevét. Kérdés persze, hogy elfogadna-e egy ilyen felkérést a választásokat megelőző nem egész félévre, miközben a jegybanknál is jelentős funkciót tölt be.

A beruházási, informatizációs és regionális fejlesztési miniszteri posztra, amit pillanatnyilag Veronika Remišová tölt be, a legesélyesebb jelöltnek Lívia Vašákovát tartják, aki jelenleg a minisztériumnál lévő, a helyreállítási tervvel foglalkozó főosztály vezetője.

A Topky.sk információi szerint a gazdasági miniszteri pozícióra Peter Blaškovitš, aki tavaly decemberig a Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökséget vezette. A Topky őt is megkérdezte erről, és nem cáfolta, hogy egy ilyen lehetőség is felmerült, illetve a lehetőségek között van, ugyanakkor ennél bővebben ezt nem akarta kommentálni.

A szlovák közszolgálati rádió szombati adásában fejtegették, hogy az igazságügyi tárca élére az elnök Jana Dubovcová egykori ombudsmant jelölheti, aki egykor függetlenként indult az SDKÚ, 2020-ban pedig a PS listáján is a parlamenti választásokon.

A műsorban felmerült Peter Švec, a gazdasági minisztérium államtitkárának neve is, mint aki betölthet az ügyvivő kormányban valamilyen szerepet, de arról nem esett szó, hogy milyet.

Esélyes az is, hogy visszatérhetne a külügyminiszteri posztra Ivan Korčok, aki korábban már betöltötte ezt a posztot.

(Topky.sk)