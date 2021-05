KOMBIbike - útjára indult a legnagyobb határon átnyúló kerékpárkölcsönző rendszer 

A KOMBIbike nevet viselő, határokon átívelő kerékpárkölcsönző rendszer Magyarország és Szlovákia 9 települését köti össze. A Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 4 magyarországi és 5 szlovákiai település bevonásával hozta létre ezt az egyedi projektet, amivel Európa legnagyobb kerékpárkölcsönző rendszerét sikerült megalkotni. A különleges kétkerekű közlekedési eszközök május 17-től elérhetők a nagyközönség számára.

Közös projektben egyesült a Duna két partján fekvő két ország. Szlovákiából öt, míg Magyarországról négy település ad otthont az egyedi KOMBIbike-kerékpárkölcsönző rendszernek. A 13 állomáson összesen 130 kerékpár várja a helyieket és turistákat.

“A nemzetközi KOMBIbike-kerékpárkölcsönző rendszer valódi különlegességnek számít Európában. A szlovákiai és magyarországi városokat összekötő rendszer célja, hogy népszerűsítse az alternatív közlekedési eszközöket nem csupán a helyi lakosság, de a térségbe látogató turisták számára is, további látványosságokat kínálva számukra. A 13 dokkolóállomásnak köszönhetően így tulajdonképpen az egész Dunamente körbejárható két keréken” - mondta Bara Zoltán, a Pons Danubii igazgatója.

A közösségi kerékpárkölcsönző rendszer 95 hagyományos és 35 elektromos kerékpárt kínál használatra. A szlovákiai oldalon Komárom, Ógyalla, Gúta, Érsekújvár és Naszvad városában lesznek megtalálhatók, míg Magyarországról Komárom, Tata, Kisbér és Oroszlány csatlakozott a KOMBIbike-projekthez.

A biciklik kölcsönzésére a www.kombibike.eu weboldalon keresztül nyílik lehetőség. Egy gyors regisztráció után 24 órás, 3 napos, vagy hetijegy is vásárolható.

A közlekedési eszközök között választható elektromos és hagyományos kerékpár is, utóbbinál ráadásul az első fél óra ingyenes.

Rendszeres használat esetén hasznos funkció a KOMBIbike-kártya kiváltása is, mely egyszerűbb bérlést, valamint a havi, féléves és éves bérletek vásárlásának lehetőségét is biztosítja.

A KOMBIbike-kártyák a weboldalon feltüntetett értékesítési helyeken kaphatók.

“A projekt határon átívelő mivolta abban rejlik, hogy például az egyik elektromos kerékpárral bármikor eljuthatunk mondjuk a szlovákiai Komáromból a magyarországi Tatára. Míg pedig a várost járjuk, vagy ebédelünk, a kerékpár feltöltődik és már indulhatunk is vele haza” - szemléltette egy példával a KOMBIbike-kerékpárok egyik legnagyobb különlegességét a Pons Danubii igazgatója.

A KOMBIbike-kerékpárkölcsönző rendszer kivitelezője a T-Systems Magyarország, míg az egyes kerékpárokat az esztergomi Neuzer cég készítette. Valamennyi kerékpár GPS rendszerrel biztosított, mellyel a hagyományos és elektromos kerékpárok helyzete is meghatározható. A kerékpárok szállítását a KOMBIbike-autóval és speciális utánfutóval végzik, mely a rendszeres karbantartásért is felel. A KOMBIbike - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsönző rendszer projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósul meg, teljes költségvetése 980 954,7€, melyből 833 811,48€ az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása. A Pons Danubii csoportosulás mellett a KOMBIbike-projektben partnerként Tata és Naszvad városa is részt vesz. Az együttműködés részeként az említett településeken így a KOMBIbike-állomások mellett parkolók is létesülnek személygépjárművek részére.

A nemzetközi kerékpárkölcsönző rendszer a remények szerint mindkét országban lökést adhat a turizmusnak. Bara Zoltán elmondása alapján azonban a projekt elsősorban a helyi lakosoknak kedvez majd leginkább. Általuk ugyanis könnyebben elérhetővé válnak a helyi attrakciók, mint például a strandok, játszóterek, emlékművek, fagyizók, vagy akár a piacok is.

