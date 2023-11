Konferencia-liga - Pontosztozkodással az Aston Villa és a Legia Warszava is nyerne

Több csapat is a továbbjutás kapujában várja a labdarúgó Konferencia-liga csoportkörének csütörtöki, utolsó előtti fordulóját.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

A játéknap előtt a még nem továbblépett csapatok közül az E csoportban azonos ponttal első és második Aston Villa és Legia Warszava van a legkényelmeseb helyzetben, előnyük ugyanis hat-hat pont a harmadik Zrinjski Mostar és a negyedik AZ Alkmaar előtt, ráadásul egymás ellen lépnek pályára. Így azzal a tudattal várhatják a kezdősípszót, hogy a döntetlen mindkét fél számára továbbjutást jelent.

Az A csoportban a Lille és a Slovan Bratislava is idegenbeli sikerrel biztosíthatja be a februári folytatást. A D jelű négyesben a Bodö/Glimt csütörtöki győzelemmel csatlakozhat a már továbblépett Club Brugge-höz, a H-ban pedig az éllovas Fenerbahce a második Nordsjaelland pályáján szintén győzelemmel érheti el biztosan a kieséses szakaszt, de a döntetlen is elég lehet a számára, amennyiben a harmadik helyen álló Ludogorec - meglepetésre - kikap az utolsó Spartak Trnava vendégeként.

A Konferencia-ligában a csoportok első helyezettjei automatikusan bejutnak a nyolcaddöntőbe, a másodikak pedig az Európa-liga csoportharmadikjaival találkoznak a rájátszásban, amelynek tétje a legjobb 16 közé kerülés lesz.

Konferencia-liga, csoportkör, 5. forduló:

A csoport:

Olimpija Ljubljana (szlovén)-Lille (francia) 18.45

KÍ Klaksvík (feröeri)-Slovan Bratislava (szlovák) 18.45

Az állás: 1. Lille 8, 2. Slovan Bratislava 7, 3. KÍ Klaksvík 4, 4. Olimpija Ljubljana 3

B csoport:

Gent (belga)-Zorja Luhanszk (ukrán) 18.45

Breidablik (izlandi) - Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 21.00

Az állás: 1. KAA Gent 10 pont/4 mérkőzés, 2. Makkabi Tel-Aviv 6/3, 3. Zorja Luhanszk 4/3, 4. Breidablik 0/4

A Makkabi Tel-Aviv - Zorja Luhanszk meccset november 25-én pótolják.

C csoport:

Asztana (kazah)-Dinamo Zagreb (horvát) 16.30

Ballkani (koszovói)-Viktoria Plzen (cseh) 18.45

Az állás: 1. (és továbbjutott) Viktoria Plzen 12 pont, 2. KF Ballkani 4 (3-3), 3. FK Asztana 4 (4-8), 4. Dinamo Zagreb 3

D csoport:

Bodö/Glimt (norvég)-Lugano (svájci) 18.45

Besiktas (török)-Club Brugge (belga) 18.45

Az állás: 1. (már továbbjutott) Club Brugge 10 pont, Bodö/Glimt 7, 3. Lugano FC 4, 4. Besiktas 1

E csoport:

AZ Alkmaar (holland)-Zrinjski Mostar (bosnyák) 18.45

Aston Villa (angol)-Legia Warszawa (lengyel) 21.00

Az állás: 1. Aston Villa 9 pont (9-5), 2. Legia Warszawa 9 (7-4), 3. Zrinjski Mostar 3 (5-8), 4. AZ Alkmaar 3 (6-10)

G csoport:

HJK Helsinki (finn)-Aberdeen (skót) 18.45

Eintracht Frankfurt (német)-PAOK (görög) 21.00

Az állás: 1. (és továbbjutott) PAOK 10 pont, 2. (és továbbjutott) Eintracht Frankfurt 9, 3. Aberdeen 2, 4. HJK Helsinki 1

H csoport:

Nordsjaelland (dán)-Fenerbahce (török) 21.00

Spartak Trnava (szlovák)-Ludogorec (bolgár) 21.00

Az állás: 1. Fenerbahce 9 pont, 2. Nordsjaelland 7, 3. PFC Ludogorec 6, 4. Spartak Trnava 1

F csoport:

Cukaricki (szerb)-FERENCVÁROS, Leskovac 21.00

Fiorentina (olasz)-Genk (belga) 21.00

Az állás: 1. Fiorentina 8 pont, 2. FERENCVÁROS 6 (6-4), 3. KRC Genk 6 (5-3), 4. Cukaricki 0

(MTI)