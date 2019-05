Kongóban már több mint 1000-en haltak meg ebolában, és több mint 1500 betegek

Oly Ilunga tárcavezető legfrissebb tájékoztatása szerint eddig 1008-an haltak meg a betegségben.

Az egészségügyiek további 286 olyan esetet vizsgálnak, ahol felmerült a betegség gyanúja. Jelenleg naponta átlagban 15 emberben mutatják ki az ebola vírusát.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteki közléséből kiderül, hogy a szervezet a vírus intenzív terjedésére számít Kongóban, valamint komoly kihívásnak tartja a helyiek bizalmatlanságát az egészségügyi dolgozókkal.

Michael Ryan, a WHO vészhelyzeti vezetője genfi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy csütörtökön is támadást kíséreltek meg egy butembói egészségügyi központ ellen, de a biztonsági személyzetnek sikerült meghiúsítani a támadást, így senki sem sebesült meg.

Január óta 119 támadást jelentettek, 42 ezek közül közvetlenül egészségügyi intézmények ellen irányult, s 85 egészségügyi dolgozó vesztette életét vagy sérült meg - tette hozzá Ryan.

Az ehhez hasonló támadások hátráltatják a vírus elleni küzdelmet, valamint a védőoltások beadását és a fertőzésveszélynek kitett emberek napi ellenőrzését, akik potenciálisan veszélyben vannak - emelte ki Ryan.

Tavaly augusztus 8. óta 109 844 ember kapott védőoltást. A WHO pénteken jelentette be, hogy egy újabb típusú védőoltás bevezetését is tervezik Kongóban.