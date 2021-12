Könnyen lehet, hogy hamarosan jön a lockdown a 60 éven felülieknek

Ha az omikron variáns teljes erővel fog támadni Szlovákiában, meg kell védenünk a legsebezhetőbbeket, azaz korlátoznunk kell a 60 év felettiek mozgását, függetlenül attól, hogy be vannak-e oltva vagy sem – jelentette ki Igor Matovič pénzügyminiszter csütörtökön.

Matovič a TASR hírügynökségnek adott interjúban elmondta, szükség lehet a 60 felettiek számára bevezetett lockdownra a védelmük érdekében, illetve azért, hogy az egészségügyi rendszer ne omoljon össze.

A pénzügyminiszter elmondta, az Egészségkutató Intézet (IZA) információiból indult ki, amelyeket a kormányhivatalban közöltek az omikron variánsról.

„Én személy szerint azt javasoltam, hogy ebben az esetben egyetlen megoldás maradt, ez pedig sajnos a 60 év felettiek mozgásának korlátozása. Nem tudjuk rendkívül gyors módon beoltani azt a több százezer embert. Ha meg akarjuk védeni az egészségüket, és egyben meg akarjuk óvni az egészségügyi rendszert, hogy továbbra is működni tudjon, akkor lehet, hogy egy ilyen nehéz döntést is meg kell hoznunk - meg kell tiltanunk a legkiszolgáltatottabb személyek szabad mozgását, függetlenül attól, hogy be vannak-e oltva, vagy sem” – magyarázta Matovič.