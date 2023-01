Könnyen lehet, hogy hétfőn sötétbe borul a település, ahol él

Szlovákia-szerte mostanáig az önkormányzatok több mint fele jelezte, hogy tiltakozásul lekapcsolják a közvilágítást hétfőn – nyilatkozta pénteken a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (ZMOS) elnöke, Michal Kaliňák.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az akcióhoz csatlakozó települések este 7 órától fél órára kapcsolják majd le a közvilágítást. A „Városokban és községekben kialszik a remény” elnevezésű tiltakozó kezdeményezéssel arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy az önkormányzatok szempontjából az energiaárak körül kialakult helyzet rendkívül súlyos és negatív hatással van az alapvető feladataik teljesítésére.

"Nem a városok és az önkormányzatok az okozói a problémáknak, ők a kormány rossz döntéseinek áldozatai, most pedig a kormány gyors és hatékony segítségére van a legnagyobb szükségünk" - jelentették ki az önkormányzatok, hozzátéve, gyors megoldásra számítanak.

„Arra számítunk, hogy a segítség nem visszatérítés formájában fog megvalósulni, mert nem számíthatunk arra, hogy a sok szakadék szélén lévő település hitelt vesz fel, majd megvárja a visszatérítést az államtól” – jegyezte meg a ZMOS vezetője.

A kormány 2022 novemberében jelentette be, hogy a jóváhagyott árplafonnak megfelelően január 1-je és március 31-e között az önkormányzatok 199 eurót fizetnek a villanyáramért megawattóránként (MWh), 99 eurót a gázért. Efelett a költségek 80 százalékát állja az állam.

A gazdasági minisztérium korábban közölte, hogy 2023-ban is folytatódik a gazdasági tevékenységet folytató szubjektumok kompenzálása, és a közigazgatási szubjektumok is kérhetnek árkompenzációt a magas energiaárak miatt. Ezt sok már 2022 decemberében meg is tette. „Emellett a segítség mellett a gazdasági minisztérium intenzíven kereste az optimális megoldást minden közigazgatási szubjektum számára, közösen azokkal a minisztériumokkal, amelynek a hatáskörébe tartoznak. A gazdasági tárca már a kormány elé terjesztette a konkrét javaslatokat” – közölte Mária Pavlusík, a minisztérium szóvivője.



(TASR)