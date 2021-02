Könnyezve, hálásan, büszkén reagáltak a Golden Globe-jelölésre a színészek

"Szerintem ez életem legjobb napja" - jelentette ki a 12 éves Helena Zengel, aki A kapitány küldetése című film mellékszerepéért kapott Golden Globe-jelölést a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA).

A szerdán közzétett jelöléseket könnyezve, hálásan, büszkén fogadták a sztárok.

"Mindenekelőtt hálás vagyok azért, hogy ez a film eljutott az emberekhez. Nem becsültük alá, mit jelent az, hogy ez a kis film a Netflixre került"

- reagált a jelölésre Vanessa Kirby, aki egy tragikusan végződő otthonszülés után csecsemőjét gyászoló anyát játszik Mundruczó Kornél filmjében. Mint hozzátette, a Pieces of a Woman egy minden nőt érintő témát dolgoz fel, és kendőzetlenül mutatja be a gyászt.

A 60 éves Hugh Grant, aki a Tudhattad volna című krimisorozat férfi főszereplőjeként kapott jelölést a díjra elmesélte, hogy miközben nyolc és ötéves gyerekeivel tanul otthon, nagyon jókor jött számára a jelölés.

"Nagyon hálás vagyok, önmagában a jelölés is nagy megtiszteltetés. Büszke vagyok a filmsorozatra, és örülök neki, hogy Nicole-t és Donaldot is jelölték a díjra"

- mondta a szériában szereplő kollégáira, Nicole Kidmanre és Donald Sutherlandre utalva.

"Imádkoztunk, reménykedtünk, álmodoztunk, de még a legvadabb álmainkban sem gondoltuk, hogy ilyesmi történhet egy kelet-európaival"

- nyilatkozta Maria Bakalova, aki a Borat utólagos mozifilmért a musical vagy vígjáték mozis mezőnyben a legjobb színésznő-kategóriában lett jelölt.

"Én vagyok a legboldogabb ember a Föld kerekén, és remélem, hogy ez az elismerés ráirányítja a figyelmet a hihetetlenül tehetséges bolgár és kelet-európai filmes kollégáimra"

- tette hozzá

Steve McQueen, a Golden Globe-díjra jelölt limitált sorozat, a Kis fejsze rendezője szerint a jelölés a Nagy-Britanniában élő fekete közösség elismerése. "Azt mutatja, hogy bármi lehetséges, mindegy honnan érkezik az ember. Fontos a története. Eljuthat a világ színpadára, elismerik és megbecsülik" - fogalmazott.

Shira Haas, A másik út című limitált epizódszámú sorozat sztárja az első izraeli színész, akit Golden Globe-díjra jelöltek.

"Tel-Avivban értesültem róla, és rengeteg üzenetet kaptam a világ minden tájáról. Izraelből is, és tényleg úgy tűnik, hogy ez egy történelmi pillanat - az ország számára és persze nekem mint színésznőnek is nagy megtiszteltetés"

- mondta.

"Amit a Hamiltonban tanultam, az mind segített felkészülni Regina King csodálatos One Night in Miami című filmjére. Elgondolkodtam azon, hogy mit jelentett az elmúlt fél évtized az életemben"

- reagált Leslie Odom Jr., aki a film mellékszereplőjeként és Speak Now című eredeti betétdalának társszerzőjeként is díjat kaphat.

"Micsoda megtiszteltetés! Nagyon izgatott vagyok, amiért Golden Globe-díjra jelöltek. A kapitány küldetésének forgatásán jártam először Amerikában, és fantasztikus élmény volt Tom Hanksszel és Paul Greengrass-szal dolgozni és tanulni tőlük"

- idézte fel Helena Zengel, a film gyerekszínésze, aki a filmes mezőny legjobb női mellékszereplői között esélyes a díjra.

A musical- vagy vígjátéksorozatok színésznői közül kapott jelölést Kaley Cuoco, A légikísérő sztárja. Egy Instagram-felvétel örökítette meg kitörő örömét, amint a hírről értesült. "Istenem! A szívem még mindig ugrál és folynak a könnyeim! Ez tényleg az egész pályafutásom csúcsa, izgatottan és büszkén osztom meg ezt az elismerést a világ leghihetetlenebb szereplőgárdájával és stábjával. Olyan, mint egy álom!" - mondta.

Sacha Baron Cohen, akit a Borat utólagos mozifilmért a legjobb színész, A chicagói 7-ek tárgyalása című drámáért pedig a legjobb férfi mellékszereplő díjára jelöltek, a két filmen dolgozó partnereit és kollégáit dicsérte.

"Ez a két film különbözik egymástól, de osztoznak azon a közös témán, hogy néha saját arcunkkal kell kiállni az igazságtalanság ellen"

- hangsúlyozta a színész.

A Golden Globe-díjátadót február 28-án virtuálisan rendezik meg a pandémia miatt. Újdonság, hogy a rendezvényt két helyszínen, Los Angelesben és New Yorkban tartják, a díjazottak a világ több tájáról kapcsolódnak be az adásba. A műsor házigazdájaként New Yorkból Tina Fey, Los Angelesből pedig Amy Poehler jelentkezik be.

(MTI)