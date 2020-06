Könyvbemutató a friss Madách-díjas Ardamica Zoránnal Füleken

Ardamica Zorán negyedik verseskötetének bemutatójára invitálja az irodalom kedvelőit a Füleki Városi Művelődési Központ. A „Belülről csupa vér“ c. kötetért a szerző a napokban vehette át az Irodalmi Alap Madách Imre-díját.

A Szlovák Irodalmi Alap minden évben díjazza a legkiemelkedőbb irodalmi teljesítményeket, köztük az év legjobb magyar nyelvű köteteit is. Ardamica Zorán a 2008-as, 2014-es és 2015-ös nívódíj után most már az Alap Madách-díját is magáénak tudhatja, melyet június végén vehetett át a pozsonyi Zichy-palotában.

A szerző tevékenysége az irodalmon túl is sokrétű, hiszen zenészként, hangszerelőként, szövegíróként is közreműködött már hangzóanyagok, színpadi zene megalkotásában. A Romlás Virágai néven saját zenekara is volt, s legutóbb 2018-ban rukkolt elő a Mordent Project című cédéjével. Publicistaként több szerkesztőség munkatársaként is dolgozott, jelenleg a Paraméter hírportál főmunkatársa. Ő a Plectrum könyvkiadó alapítója. Tagja a Magyar Szemiotikai Társaságnak és a Szlovák Újságírók Szindikátusának. Magyar-zene szakos tanárként a losonci Kármán József Alapiskola igazgató-helyettese volt, majd a Bél Mátyás Tudományegyetem Hungarisztika tanszékének adjunktusa. Doktori fokozatát a Debreceni Egyetemen védte meg. Jelenleg a Füleki Művészeti Alapiskola igazgatója.

Ardamica Zorán íróként, költőként, szerkesztőként, műkritikusként egyaránt ismert, irodalmárként számos kötetet írt, fordított, szerkesztett. Legújabb, Madách-díjas kötete Belülről csupa vér címmel 2019-ben jelent meg a Nap Kiadó gondozásában, Vida Gergely szerkesztésében. Juhász Katalin az Új Szó hasábjain a következőket írta a kötet verseiről: „Költői nyelve sokat változott, de megőrizte a rá jellemző vonásokat – az egyszerre nyers és ironikus hangnemet, az élőbeszédszerű megszólalást és a különböző életmodellekre, élethelyzetekre való parodisztikus reflektálás igényét.“ Megmaradt benne a „polgárpukkasztás, ami korábban is jellemző volt Ardamica verseire. Ebben a kötetben azonban nem öncélú gesztusokat találunk... Új témaként bukkan fel nála az elmúlás, az elmulasztott lehetőségek számbavétele.“

A városi művelődési központ LiteraTúra projektjének keretében megvalósuló könyvbemutatón a szerzővel a díjazott kötet szerkesztője, a szintén Madách-díjas Vida Gergely költő beszélget, valamint jelen lesz a kötet kiadójának képviseletében az ugyancsak Madách-díjas Barak László költő, író, publicista is. A rendezvény helyszíne a füleki vmk bábterme, időpontja pedig július 3., péntek, 18.30. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

