Könyvben a somorjai kajak-kenu története

Megjelent J. Mészáros Károly Pista bácsi és a somorjai kajak-kenu című könyve a Somorjai Kajak-kenu Klub kiadásában.

A könyv egy interjúkötet Székely Istvánnal, aki meghonosította ezt a vízi sportágat a csallóközi városban. Hogyan lett a gömöri fiúból somorjai testnevelő tanár? Miért éppen a kosárlabdának és kajak-kenunak nyitott teret pedagógusi állomáshelyén? Milyen körülmények között élte túl védenceivel a bősi vízlépcső építését? Mit hoztak a klub évtizedei? Hogyan jutottak el odáig, hogy olimpikonok, világ- és Európa-bajnokok nőhettek fel Somorján? Az olvasók megismerkedhetnek azzal is, mi miatt váltotta nemegyszer a helyét a kajak-kenusok főhadiszállása, a csónakház, mire szolgál a tanmedence, s miről árulkodik a klubkrónika?

„Számtalanszor találkoztam Pista bácsival. Nyolcvanhét éves volt akkor. Órák hosszat beszélgettünk, időnként már a végletekig kifacsartam belőle halványan előbújó emlékeit, de leginkább azzal okoztam fájdalmat neki, amikor az egykori kemény valóság hétköznapi jelenségei között botladoztunk. Azokat fájó volt felidézni” – írja J. Mészáros Károly a felvezető öninterjúban.

A könyv Pista bácsi 90. születésnapjára készült, meglepetésnek szánta a klub a sportágalapító munkájának méltatásaként. Első példányát egykori védencei jelenlétében a szerző adta át Székely Istvánnak. Azóta terjed a könyv az olvasók körében: Somorján, a Csallóközben és már Komáromban is olvassák. „Kétszer is átolvastam. Felhívott egyik volt védencem, és azt mondta: ennél jobban nem lehetett megírni. Nekem is tetszik, örültem, hogy szép kivitelezésben jelent meg. Nincs benne semmi, amit eltúloztunk volna, amit elmondtam, minden megtörtént, az élményeimből merítettem, ami belekerült a könyvbe, az csak csipetnyi a rengetegből” – jegyezte meg az első visszhangok kapcsán Székely István.