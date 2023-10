Korábbi országos rendőrfőkapitány, a kassai Tabačka igazgatója, bokszoló és kajakos – kik beszélnek magyarul (is) a parlamentben?

Habár magyar párt ezúttal sem jutott be a parlamentbe, néhány magyar és magyarul is beszélő képviselőjelölt mandátumot tudott szerezni. Jaroslav Spišiak gyakorlatilag a 4. ember lett a Progresszív Szlovákiában, Tankó Viliam az OĽaNO listáján pedig több tapasztalt politikust is maga mögé utasított. Újra bejutott Grendel Gábor, aki a lista végéről karikáztatta fel magát, Matovičhoz hasonlóan. Összesen 6 magyar vagy magyarul is beszélő képviselőt találtunk, emellett van egy komáromi „proletárka” a Smerben és egy magyarul nem beszélő magyar az SaS-ben.

A Gypsy Warrior is parlamenti képviselő lesz (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Habár magyar párt nem jutott be a parlamentbe, ezúttal is több magyar és magyarul (is) beszélő képviselő szerzett mandátumot. A régi képviselők közül Grendel Gábor újra tagja lesz a törvényhozásnak, több mint 28 ezer szavazattal a 6. helyre ugrott előre. Grendel ugyanis az OĽaNO „jó szokásához” híven a lista végére került, közvetlenül Igor Matovič mellé, a 149. helyre.

A fiatal bokszoló, aki beérte a belügyminisztert

Az OĽaNO-nak lesz azonban még egy magyarul is beszélő képviselője: a vágai Tankó Viliam bokszoló, aki magát romának vallja. Ő volt az, akit két párt, az OĽaNO mellett a Szövetség is a listájára vett, viszont ő csak az OĽaNO-nak írta alá a listára kerüléshez szükséges becsületbeli nyilatkozatot.

További csavar az ügyben, hogy Tankó a Szövetség elnökének, Forró Krisztiánnak a cégében dolgozott. Most valószínűleg már nem lesz szüksége erre a munkára..

Viszont Tanko bekerülése komoly meglepetés, hiszen ő az 54. helyről karikáztatta magát előre, és 20 626 szavazattal csaknem megelőzte még Roman Mikulec korábbi belügyminiszter, aki 21464 szavazattal ugrott a 9. helyre.

Olyan tapasztalt politikusokat utasított maga Jozef Viskupič, Nagyszombat megye megyeelnöke, Anna Záborská sokszoros parlamenti képviselő,

aki a korábbi paralmentben (is) az abortusz szigorítását szerette volna elérni, és Jožo Pročko humorista illetve Ľubomír Galko, aki korábban még az SaS színeiben volt védelmi miniszter. Tankó Vili – „művésznevén” „Gypsy Warrior” – jelenleg is aktív bokszoló, készül a párizsi olimpiára.

Spišiak is előkelő helyre ugrott

Jaroslav Spišiak (PS) ugyan szlovák nemzetiségű, de miután magyar faluban nőtt fel és sokáig Dunaszerdahely járási rendőrkapitánya volt, jól beszél magyarul. Ő a 15. helyről ugrott előre a nagyon előkelő 4. helyre, amihez több mint 69 ezer karika kellett.

Ezzel ő lett a Progresszív Szlovákia 4. legnépszerűbb politikusa, csak a párt legmagasabb szintű vezetői, Michal Šimečka, Michal Truban és Lucia Plaváková tudták megelőzni.

A Progresszív Szlovákia listáján jut mandátumhoz Martin Dubéci is, aki szintén jól beszél magyarul. Dubéci az utóbbi években már Kassán él, a Tabačka Kulturfabrik igazgatója. 2016-ban szerepelt a Híd választási listáján is, viszont nem lett képviselő, 2020-ban pedig már a Progresszív Szlovákia listáján indult.

Vlček Erik, a híd a szlovákok és a magyarok közt

Meg akarta szólítani a magyar választókat Peter Pellegrini is, aki a Hlas listájának 26. helyére tette Vlček Erik komáromi kajakost. Vlček maradt a 26. helyen, és be is került a parlamentbe. A paraméternek korábban azt mondta, hogy a dél-szlovákiai régió képviseletét tartja a feladatának.

„Bízom benne, hogy a pártunkban Vlček Erik lesz a képzeletbeli híd a szlovákok és a magyarok között, a magyar kisebbség hangja lehet a Hlasban” – jelentette ki a jelölt bemutatásakor Pellegrini.

Magyart nem, de Komáromi járásból találtunk egy 27 éves képviselőt a Smer listáján is: Zuzana Matejíčková pati vállalkozóként mutatkozott be a jelöltlistán. A közösségi médiában nem találtunk utalást arra, hogy bármi köze is lenne a szlovákiai magyarsághoz, a reklámjaiban a Smer által használt kliséket alkalmazta, támadta Zuzana Čaputová államfőt, és szívesen fényképezkedett Robert Kaliňák volt belügyminiszterrel vagy Ľuboš Blahával a Smer kommunista ideológusával.

Blaha valószínűleg nagy benyomást tett rá, mivel az egyik közösségi médiában a „proletarkazuzana” nevet viseli.

A SaS egyelőre csak egy magyarul nem beszélő magyart küld a parlamentbe

Az SaS listáján Ravasz Ábel korábbi roma ügyi biztos, a Híd korábbi politikusa szerepelt a legelőkelőbb, a 31. helyen magyar képviselőjelöltként, de nem jutott be a parlamentbe. A pártnak egy magyar, de magyarul nem beszélő képviselője azonban így is lesz:

Ondrej Dostál a 7. helyre ugrott a 15-ről, és ő már az előző parlamentben is magyar nemzetiségűként regisztráltatta magát.

Az SNS-nek és a KDH-nak nincs magyar nemzetiségű vagy magyarul is beszélő jelöltje.

- lpj -