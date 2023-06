„Korai politikai nyugdíj”, „elvitathatatlan politikai érdem”, „inspiráló személyiség” - politikusok reagálnak Čaputová döntésére

A Progresszív Szlovákia sajnálja, hogy Čaputová úgy döntött, nem indul a jövő évi köztársaságielnök-választáson, Sólymos László (Híd) szerint Čaputovának több elvitathatatlan érdeme van, de követett el hibákat is. A Smer és a Hlas most is bírálta a köztársasági elnököt. A Szövetség már a jövő évi választásra gondol.