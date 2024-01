Korcsolyázni hívnak a nyékvárkonyiak a falu határába

Az önkéntes tűzoltók forralt bort és forró teát osztanak majd a természetes jégpályánál.

Fotó: Fodor Péter

Az elmúlt héten a Csallóköz több pontján is élvezhették a korcsolyázás szerelmesei a befagyott belvizek nyújtotta természetes jégpályát előnyeit. Több helyen is az utak mentén találkozhattunk leparkolt autókkal és a közelben kialakult jégpályákon önfeledten korcsolázó fiatalokkal és idősebbekkel. Így volt ez a múlt héten Nádszegen is, ahol valaki a saját kocsiját is kipróbálta a jégen, de csúnyán ráfázott.

Találkozhattunk ugyanakkor korcsolyázókkal a Nagyudvarnok és Dunatőkés közti duplakanyarban is, a leggyönyörűbb ilyen helyszín viszont talán Nyékvárkony határában, a Körtvélyesi utca közelében, a Nagymad felé vezető út mentén alakult ki. Legalábbis Fodor Péter természetfotós fenti felvétele erre enged következtetni.

"A Homorú dűlő (a Duna-mappációban Nyéki Öregág nevű folyam) Nyékvárkony keleti határában a falu egyik meghatározó sajátossága. Mad irányába haladva vagy onnan érkezve nem lehet elkerülni ezt a mély részt, mert a közút is a nyomát viseli. (...) Most, a megemelkedett talajvíz és a fagy egészen rendkívüli módon változtatta át a régi folyó medrét. Létrehozott egy óriási méretű -csaknem 700 m hosszú és 40 m széles - jégpályát, amely napról napra egyre több korcsolyázóval telik meg" - írta egy héttel ezelőtt a Facebook-oldalán.

A falu közösségi oldalán pedig épp ma jelent meg egy cikk arról, hogy ugyan az elmőlt napok enyhébb időjárása következtében a jégpáncél ugyan megvékonyodott és megengedett, ami miatt a korcsolyázás veszélyessé vált, a mostani éjszakai fagyok ismét a korcsolyázás szerelmeseinek kedveznek, vasárnap pedig újra biztonságos lesz a természeti szépség.

A falu önkéntes tűzoltói vasárnap délután kivonulnak a jégpályához, ahol forralt bort és forró teát osztanak majd az oda érkezőknek. Aki viszont nappal nem tud odamenni, annak sem kell búslakodnia, ugyanis a tűzoltók nagy teljesítményű reflektoraival este kilencig megvilágítják majd a terepet.

