Kórházban tölti az ünnepeket a roma gyerekek által brutálisan megvert asszony, bocsánatot kért a Roma Unió elnöke

Mária konyhai segédként dolgozik, este hatkor végzett, majd elindult hazafelé. A Nový Čas-nak számolt be róla, hogy először nem akart a telep felé menni, de csend volt, ezért ment arra, a hídnál viszont kapott egy ütést hátulról. Megfordult, és elküldte a támadóját az "anyjába". "Cigiről, mobilról meg pénztárcáról kérdezősködtek, de amint megfogtam a híd korlátját, már kaptak is a következő rúgást. A földre zuhantam, és egy pillanatra még talán az eszméletemet is elvesztettem. Mikor felébredtem, észrevettem, hogy be van törve a fejem és mindenem fáj" - mesélte.

Ebben az állapotában még sikerült eljutnia egy közeli üzletig, majd onnan hívtak hozzá mentőt. Máriát ezután kórházbá szállították, majd a sebészeten megoperálták. Továbbái vizsgálatok várnak rá, és talán még egy műtét.

Mária feljelentést tett, támadói a romatelep kiskorú lakói voltak, a 13 éves Erik, a tőle egy évvel idősebb Jaroslav, és ott volt velük a mindössze 11 éves Tomáš is, aki arra figyelt, jön-e valaki.

A legidősebb elkövetőt már meggyanúsították rablással, emellett előzetes letartóztatásba helyezték. Mivel fiatalkorú, a kiszabható büntetési tétel az esetében feleződik, de még így is 5-től 7 és fél év börtönre ítélhetik.

A fiatalabb támadók még büntetőjogilag nem felelősségre vonhatók, a szüleiket viszont az erkölcsi fejlődésük veszélyeztetésével gyanúsíthatják meg.

A rendőrség a múlt héten büntetőeljárást indított tíz személy ellen a Važec községben (Liptószentmiklósi járás) történt brutális verekedés ügyében is. A községben egy kislányt zaklatták a vele egykorú gyerekek a közeli romatelepről, ezért felhívta az anyukáját, aki a férjével együtt meg is érkezett a helyszínre. Nem sokkal később a férfi testvére is megjött. A nő fel akarta tartóztatni az egyik fiút, a gyerek azonban elesett és beütötte a fejét. Nem sokkal később megjelent a közeli romatelepről egy nagyobb csoport, amely rátámadott a lány apjára, aki hivatásos tűzoltó, valamint annak testvérére. A lány édesanyját is ütések érték. A támadókat előzetes letartóztatásba helyezték.

A romák által elkövetett támadások kapcsán hétfőn a kormányhivatal előtt kért bocsánatot František Tanko, a Szlovákiai Roma Unió polgári társulás elnöke. Úgy véli ugyanakkor, hogy egyéni esetekről van szó, nem pedig a romák, mint közösség kudarcáról.

"Egy nagy bocsánatot szeretnék mondani. Senki nem veheti a saját kezébe az igazságszolgáltatást. Ez egyének és nem az összes roma kudarca" - jelentette ki.

Hozzátette, a roma kérdésen többen is élősködhetnek a választási kampány során, ráadásul szerinte nem csak az ĽSNS, hanem a Za ľudí és a PS/Spolu is.

(Nový Čas/TASR)