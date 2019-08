A kórházreform a Smer következő koporsószöge?

A reform lényege, hogy a kórházakat három kategóriába készülnek csoportosítani, és a csoportosítás keretében azt is meg akarják határozni, hogy az egyes kórházak milyen típusú egészségügyi szolgáltatásokat nyújthatnak. Kalavská szerint a pácienseket mindig olyan intézménybe fogják irányítani, amelyben kellő színvonalú ellátásban részesülhet.

Az egészségügyi biztosítók nem fognak szerződést kötni olyan egészségügyi szolgáltatásokra, amelyek nem felelnek meg a megszabott feltételeknek.

Az egyes kórházakban esetlegesen felszabaduló kapacitást az erőteljesebb specializáció érdekében használják majd ki, vagyis azokra a szolgáltatásokra fektetnének nagyobb hangsúlyt, amelyek terén az adott kórház jó teljesítményt nyújt.

Ha elfogadnák a törvényt, az 2024. január 1-jével léphet hatályba. Addig kellene átalakítani a jelenlegi kórházakat új típusúakra.

Fico már korábban is kijelentette, hogy a Smer csak abban az esetben támogatja a kórházreformot, ha azt alkotmánytörvény formájában kerülne a parlament elé. Peter Pellegrini miniszterelnök viszont kiállt Kalavská szándéka mellett. Végig érződött hogy az alkotmánytörvényként való beterjesztést csak Fico erőlteti, a miniszter asszony viszont a hétvégén végérvényesen kijelentette, hogy normális törvényként terjeszti be. A kettő közötti különbség, hogy az első verzió jóváhagyásához 90 szavazat kell, és tulajdonképpen egy következő kormánynak is aszerint kellene cselekednie, mert ugyanilyen többség kellene a módosításához. A másik esetben egyszerű többség is elég.

Miután az igazságügy-minisztérium megvizsgálta a törvényt, jelezte, hogy alkotmányellenes lehet, és többen azért bírálták, mert mindössze két oldalas és nem igazán tartalmaz gyakorlati konkrétumokat, merthogy azokat további törvényekkel kellenem megfogalmazni.

Kalavská jelezte, hogy az alkotmánytörvénnyel Ficónak próbáltak megfelelni, ő viszont nem szeretné "megerőszakolni" az alkotmányt. Ő maga azt vallja, hogy nem való az alkotmányba, mivel abban nem szeretné megszabni a kórházi ágyak számát, vagy hogy hány orvosnak kell dolgoznia egy kórházban és mennyire messze lehet az a páciensektől.

"Annak ellenére, hogy valaki szeretne tőlem valamit, én és az embereim nem szeretnénk a minisztériumon folytatott munkánkért szégyenkezni" - jegyezte meg.

Ján Mažgút, a Smer szóvivője erre vasárnap közölte a sajtóval, hogy Robert Fico értesítette Kalavskát arról, hogy pártja így nem támogatja a törvényt.

Peter Pellegrini szóvivőjén keresztül azt üzente, hogy egyelőre nem kommentálja a cselekményt, majd csak a kormány szerdai ülése után, ahol a javaslatot is megvitathatják. "Számomra az eredmény a fontos és nem a forma. Szükség van erre, nem szeretném leállítani, azokat a szakembereket sem, akik dolgoztak rajta. Hogy ezt a szükséges és igényelt törvényt, melyet szakemberek is ajánlottak, ne akadályozza az, hogy politikát csinálnak belőle. Hagyják ránk, hogy ezt kigondoljuk" - jegyezte meg Pellegrini még kedden.

A Híd párt azt közölte, elejétől fogva emellett állnak, hogy ez a törvény nem való az alkotmányba, ilyen formában viszont tudnák támogatni. "Most, hogy a miniszter asszony visszatért az eredeti szándékához, hajlandóak vagyunk tárgyalni róla a koalíciós partnerekkel.

Az SNS úgy reagált, hogy a miniszter asszony és a Smer közötti konfliktust a pártnak kell megoldania. "Olyasmi még nem történt, hogy az egyik koalíciós párt jelöltje szembement volna az őt jelölő párt szándékával vagy más állásponton lenne.

Az SaS azt üzente, hogy egyszerű törvényként támogatják a kórházi rétegződést, legalábbis az első olvasatban, míg a másodikban, ahol módosításokat lehet eszközölni, javasolnának majd néhány pontosítást.

Az OĽaNO szerint amennyiben a Smer képviselői nem támogatják a parlamentben miniszterük javaslatát, Kalavskának le kellene mondania.

