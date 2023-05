Korlátozások lesznek a Németországba tartó vonatjáratokon vasárnaptól keddig

A német vasutassztrájk miatt vasárnap éjszakától keddig korlátozások lesznek a Németország és Magyarország között közlekedő vonatjáratokon; a korábban megváltott jegyek ingyenesen visszaválthatók - közölte a Mávinform pénteken az MTI-vel.

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

A német vasúttársaság (Deutsche Bahn) tájékoztatása szerint Németországban vasárnap 22 órától kedd éjfélig munkabeszüntetés lesz. A sztrájk érinti a nemzetközi járatokat is.

A Németország felé, valamint felől közlekedő Railjet xpress vonatok csak Salzburgig, illetve Salzburgtól közlekednek. A Hungária EuroCityk (EC 252, 253) csak Budapest és a prágai főpályaudvar (Praha hl. n.) között közlekednek - olvasható a közleményben.

A Budapestről vasárnap és hétfő este Berlinbe induló Metropol EuroNight (EN 476) csak a lengyel határállomásig, Rzepinig közlekedik. A németországi szakaszon, Rzepin és Berlin között pótlóbusszal lehet utazni. A Berlinből hétfő és kedd este Budapestre induló Metropol EuroNight (EN477) csak a lengyel határállomástól, Rzepintől közlekedik. A vonat a németországi szakaszon nem közlekedik.

A Budapestről szombat, vasárnap és hétfőn induló Kálmán Imre EuroNight (EN 462/236) stuttgarti vonatrésze nem közlekedik. A zürichi vonatrész Ausztrián belül terelve, Zell am See állomáson át közlekedik, ezért várhatóan 90 perces késéssel érkezik Zürichbe. A vasárnap, hétfőn és kedden Stuttgartból Budapestre induló Kálmán Imre EuroNight (EN 237/463) stuttgarti vonatrésze nem közlekedik. A vasárnap és kedden Zürichből Budapestre induló Kálmán Imre EuroNight (EN 467/463) Ausztrián belül terelve, Zell am See állomáson át közlekedik, ezért várhatóan 120 perces késéssel érkezik Budapestre - közölték.

Hozzátették: a sztrájk ideje alatt a német vasúti hálózaton távolsági és regionális forgalomban is jelentős fennakadásokra, hosszabb eljutási időkre lehet számítani.