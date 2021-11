A kormány az SaS nélkül próbálhatja meg elfogadni az általános lockdownt, rövid időre a veszélyhelyzet is kihirdethető

A kormány ezen a héten dönt róla, hogy Szlovákia is követi-e Ausztria példáját, és háromhetes lockdownt vezet be mindenki számára, tehát az oltottak és az oltatlanok részére is. Mindezt az egészségügyi miniszter javasolja.

Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) hétfőn a Vizionári nevű konferencián azt mondta, hogy ha minél hamarabb bevezetnék az általános lockdownt, akkor a karácsonyunk szigorúbb intézkedésektől mentes lehet. Azt ugyanakkor hozzátette, hogy ez is csak az első köre lenne egy lockdownnak, és ha nem válik be, jöhet a következő. A miniszter szerint azok a beoltottak, akik a legsúlyosabb helyzetben lévő régiókban élnek, szintén a lockdown mellett szavaznak, hogy minél hamarabb javulhasson a helyzet.

A kormány minden bizonnyal szerdán dönt majd a javaslatról, a koalíció tagjai hétfőn este találkoznak. Az SaS csak szerdán nyilatkozik az ügyben, ugyanakkor Jana Bittó Cigániková, a parlament Egészségügyi Bizottságának az elnöke nem támogatja az általános lockdownt.

„Véleményünk szerint a kemény lockdown a rövid időre való tekintettel jelentős rosszabbodást eredményezne. A teljes lockdownról való döntést meg kellene előznie a beoltatlanokra érvényes lockdownnak, beleértve az utazás korlátozását, amennyiben az szükséges. Az SaS meg van róla győződve, hogy az egyetlen lehetséges megoldás az oltás, ezért támogatjuk azokat az intézkedéseket, amelyek több szabadságot adnak az oltottaknak. Ez a megoldás nemcsak hatékony, hanem tartós is”

– nyilatkozta Bittó Cigániková.

A párt főként azt kifogásolja, hogy az általános lockdown demotiválja azokat, akik beoltották magukat, vagy oltatni tervezik magukat.

„Miért oltatná be magát az, aki valamilyen okból nem hisz az oltásban, emellett az még plusz szabadságot sem jelent számára?”

– teszi fel a kérdést Bittó Cigániková, aki szerint az államnak az érvényben lévő intézkedések, illetve a munkahelyeken az OTP-rendszer betartásának ellenőrzésére kellene összpontosítania.

A DenníkN információi szerint az OĽaNO és a Sme rodina politikusai kilátásba helyezik annak lehetőségét, hogy a miniszterek szavazatai nélkül fogadnák el az átmeneti általános lockdownt. Hogy az SaS ez esetben megvétózná-e az egészet, egyelőre kérdéses.

Múlt héten Veronika Remišová, a Za ľudí elnöke is úgy nyilatkozott, hogy ellenzi a lockdownt. Hétfőn a közösségi oldalán azt írta, hogy a pártja következetesen szorgalmazta és szorgalmazni fog minden olyan intézkedést, amely motiválja az embereket az oltásra.

„Nincs szüksége Szlovákiának folyamatosan ismétlődő lockdownokra, amelyek tönkreteszik a gazdaságot, a munkahelyeket és a társadalmat. Növelni kell a beoltottak számát a rizikós csoportokba tartozók körében. Ebből kifolyólag mindenben támogatjuk az emberek motiválását, hogy oltassák be magukat, így védve legyenek a fertőzés súlyos lefolyásától. A külföldi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a mindennapi életben hozott enyhébb korlátozások jelentik a legjobb motivációt az oltásra“

– jegyezte meg Remišová.

Másrészről Juraj Šeliga, a Za ľudí alelnöke azt mondta, hogy a jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel minden lehetőség szóba jöhet. Felhívta rá a figyelmet, hogy ha nem hozunk szigorúbb döntéseket, összeomlanak a kórházak.

Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök is a hétvégén kilátásba helyezte az intézkedések további szigorítását, mint mondta, minden az elkövetkező napok alakulásától függ.

A Sme rodina támogatja a mindenkit érintő háromhetes, illetve 20 napos lockdownt, emellett szerinte erről az egészségügyi és a gazdaságügyi miniszternek kell döntenie, hogy az egészségügy és az ipari szektor is életben maradjon.

„Ellenezzük a társadalom felosztását oltottra és oltatlanra. Ha a kórházaknak enyhítésre van szükségük, vezessük be a lockdownt. Nyugodtan, akár holnaptól is, egyformán mindenki számára. Lezárni az egész országot húsz napra, mint Ausztriában, bevezetni a járások közti utazási tilalmat. Ezt is támogatnám. Húsz nap után pedig mindent kinyitni attól függetlenül, hogy milyen eredménnyel járt. Mindent kinyitni, hogy fenntartsuk a gazdaságot és az ipart“

– nyilatkozta Boris Kollár, a párt elnöke.

Fontos tényező továbbá, hogy mit is értünk lockdown címszó alatt. Ez az oltatlanokra érvényes lockdownnal kapcsolatban is megmutatkozott, ugyanis a pontosításokat követően megmutatkozott, hogy a szigorítások ellenére az oltatlanok így is számos helyre mehetnek. A második hullám ideje alatt az ország szigorú rendszerben működött, a veszélyhelyzet érvénybe hozásával mindenki csak az alapszolgáltatásokat nyújtó üzletekbe járhatott.

Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter szerint az adventi lockdown olyan lehet, mint amit a második hullámban is megtapasztaltunk.

„Járhatnánk munkába, a természetbe, iskolába, és természtesen nyitva lehetnének az üzletek, nevezzük őket bazálisnak. Hogy arra a három hétre, ami lényegében inkubációs időszak, amíg a vírus kialakul a szervezetben és az ember esetlegesen kórházba kerül, enyhítsünk a kórházakon“

– magyarázta Krajniak.

A Kollárék által említett intézkedések a veszélyhelyzet kihirdetését feltételezik, amely során a kormány korlátozhatja az emberek mozgását. A jelenlegi törvény szerint 40 napra lehet kihirdetni, húsz napon belül viszont a parlamentnak meg kell erősítenie. Amennyiben ezt nem teszi meg, a veszélyhelyzet véget ér. Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy húsz napra a képviselők nélkül is ki lehet hirdetni a veszélyhelyzetet.



