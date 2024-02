"A kormány beismerte, hogy tévedett" – a PS várhatóan megszavazza az elévülési idővel kapcsolatos korrekciót

A kormány beismerte, hogy tévedett, és a nemi erőszak elévülési idejével kapcsolatban kezdettől ő a felelős – jelentette ki Zuzana Števulová, a PS parlamenti képviselője arra reagálva, hogy a kormány e kérdésben a Btk. további módosítását javasolta. Michal Šimečka, a párt elnöke szerint a PS várhatóan megszavazza ezt a változtatást.

Fotó: TASR

„Közösen sikerült ezt elérnünk, és nem hallgattattak el minket. A kormány beismerte azt, ami elejétől az ő felelőssége volt” – mondta Števulová, hozzátéve, hogy az elévülési időt csak a kormány orvosolhatta, mert ő rontotta el az eredeti módosítási javaslatban, nem az ellenzék, és nem Zuzana Čaputová államfő. Azt is hozzáfűzte, idejében figyelmeztették a kormánypártokat erre, amikor még az eredeti javaslatot is megváltoztathatták volna a parlamentben. Továbbra is visszautasítja, hogy a rövidebb elévülési idő hozzájárulna ahhoz, hogy a nők hamarabb bejelentsék az ellenük elkövetett nemi erőszakot.

Šimečka elmondta, a frakció még megvitatja, pontosan hogyan járnak el a javaslat parlamenti megvitatásakor, ezt a jövő hét elején ismertetik, tényszerű és szakmai hozzászólásokat terveznek. Annak következményeitől viszont tart, hogy mindkét módosításnak ugyanazon a napon kellene hatályba lépnie. Felszólította a kormányt, hogy hagyjon időt az Alkotmánybíróságnak arra, hogy foglalkozhasson az eredeti Btk-módosítással, és az illetékesek ne hátráltassák annak megjelentetését a Törvénytárban. Bírálta, hogy a bűnszervezetek létrehozásával és működtetésével kapcsolatban a kormány nem hosszabbította meg az elévülési időt. Az ezzel kapcsolatos módosító javaslat benyújtását szintén megvitatja a PS frakciója.

A kormány csütörtökön jóváhagyta, hogy a nemi erőszak és a szexuális visszaélések esetében maradjon az eddigi 20 éves elévülési idő. Emellett indítványozta, hogy a parlament gyorsított eljárásban fogadja el ezt a módosítást, és március 15-i hatályba lépést javasol, tehát ugyanazt a dátumot, amikor az egész Btk-módosításnak kellene hatályba lépnie, melyet február 8-án fogadott el a parlament.



(TASR)