A kormány jóváhagyta az utazási szemafort – íme, a besorolások

A kormány a szerdai ülésén jóváhagyta az utazási szemafort, amely szerint az országokat zöld, piros és fekete kategóriába sorolják a járványhelyzet alapján.

Fotó: Facebook

Az országok listáját kéthetente fogják frissíteni. Abban az esetben, ha valahol hirtelen változás állna be a járványügyi helyzetet illetően, a megszabott időkorláton kívül is átértékelhetik a szituációt. A karantén és a tesztelések alól kivételt képeznek majd azok, akik már be vannak oltva, valamint azok, akik már átestek a koronavírus-fertőzésen. A zöld besorolású országokból visszatérve a 18 éven aluliaknak sem kell majd tesztet csináltatniuk.

„Az utazási szemafor kialakításánál fő szempont volt, hogy a kész alkalmazás ne csupán az adott ország rizikósságától függjön, amelyből az utazó érkezik, hanem attól is, hogy milyen az immunállapota az illetőnek (azaz be van-e oltva vagy átesett-e a fertőzésen)” – áll a kormány határozatában. Ez azt jelenti, hogy csupán a beoltott személyek térhetnek vissza a zöld kategóriába tartozó országokból anélkül, hogy 14 napos karanténba kelljen vonulniuk.

A zöld besorolásba tartoznak az Európai Unió és az Európai Gazdasági Közösség tagországai, valamint azok az Európán kívüli országok, amelyekben magas a beoltottság aránya és kedvező a járványhelyzet. Ide tartoznak: az EU tagállamai, Ausztrália, Kína, Tajvan, Grönland, Izland, Izrael, Dél-Korea, Makaó, Norvégia, Új-Zéland, Szingapúr.

A piros besorolásba tartoznak azok az országok, ahol kedvezőtlen a járványügyi helyzet, tehát: ahol a 14 napos incidencia 100 ezer lakosra nézve meghaladja az 50-et, a járványhelyzet gyors ütemben romlik, valamint a brit variánson kívül nincsenek jelen a SARS-CoV-2 veszélyes változatai. Az alábbi országok taroznak ide: Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Bosznia és Hercegovina, Montenegró, Egyiptom, Grúzia, Jordánia, Kanada, Kazahsztán, Kuba, Kuvait, Malajzia, Mongólia, Oroszország, Észak-Macedónia, Szerbia, Amerikai Egyesült Államok, Tádzsikisztán, Thaiföld, Tunézia, Törökország, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán.

A fekete besorolású országokba semmilyen körülmények között sem tanácsos utazni. Ide tartoznak azok az országok, ahol jelen vannak a SARS-CoV-2 veszélyes mutációi, kivéve a brit variánst. Ilyen például Brazília, India vagy a Dél-afrikai Köztársaság. Emellett azok az országok tartoznak ide, ahol nem megbízhatók vagy elérhetők a járványügyi adatok.



