A kormány növeli az ebédjegyek értékét, de egy éttermi menüre így sem lesz elég

A munkaügyi minisztérium a növekvő árakra reagálva növeli az ebédjegyek értékét – írj a TV Noviny.

Fotó: TASR

Több mint két év után húznak az ebédjegyek értékén, ami a koronavírus-járvány kezdete óta gyakorlatilag be volt fagyasztva. Az alkalmazottak eddig legalább 3,83 euró értékű ebédjegyet kaptak munkáltatójuktól, ezt viszont most emelik 4,5 euróra. Viszont, ha a munkáltató úgy dönt, többel is hozzájárulhat alkalmazottja megjutalmazásához.

A rendelet május 1-én lép életbe. Miriam Filová, a munkáltatói szakszervezetek országos szövetségének szóvivője szerint ez részben jó hír az alkalmazottaknak, ugyanis bár a kormány emeli az ebédjegyek értékét, az mégsem lesz elég egy minőségi ebédmenü fedezésére, mert azok több mint 20 százalékkal drágultak.

Egy minőségi ebédmenü ára manapság 8-10 euró között van, a munkáltatók ezért tovább rágják majd a kormány fülét, hogy még idén tovább növelje a jegyek értékét. Az alkalmazott eldöntheti, hogy az étkezési hozzájárulást ebédjegy formájában vagy készpénzben kéri-e a munkaadótól.



(tvnoviny.sk)