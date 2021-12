A kormány rábólintott az 500 eurós utalványokra, mutatjuk, ki kaphatja meg

Igor Matovič (OĽaNO) elkészítette az 500 eurós „oltási” utalványokról szóló törvény tervezetét, és a kormány szerdén el is fogadta azt. Mivel megszavazták a gyorsított eljárást is, a parlament akár már holnap elkezdheti tárgyalni a jogszabályt, és a héten el is fogadhatja. A tervezetből kicsit jobban kiderül, kik is kaphatnak majd 500 eurót az oltásért, mikor és mire használhatják fel. A parlamentben nem lesz könnyű elfogadni a javaslatot.

Fotó: TASR

Az előzetes nyilatkozatoknak megfelelően, az SaS minisztereinek tartózkodása mellett fogadta el a kormány az 500 eurós oltási utalványok kifizetését szabályozó törvénytervezetet. Igennel szavazott a beterjesztett változatra Veronika Remišová (Za ľudí) miniszterelnök-helyettes is, mert szerinte „ez is az egyik útja annak, hogy növeljék a beoltottak számát”.

„500 € minden beoltott 60+-nak .. és ezzel több százmillió az általános segítségen túl a legjobban érintett ágazatoknak … éppen elfogadta a kormány. Csak az SaS miniszterei szavaztak ellene” – jelentette be a döntést a Facebookon Igor Matovič.

Egyben sajnálkozott egy kicsit, hogy a javaslatot várhatóan nem támogatja majd az ellenzék, ezért nem biztos, hogy a parlament el fogja fogadni. Az SaS ugyanis nem hajlandó a parlamenti kvórum csökkentésére, így Matovičéknak 76 szavazatot kell szerezniük, ha biztosan el akarják fogadnia törvényt. Az SaS képviselői nélkül csak 74 voksuk van.

Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter nagyn rossz hatékonyséaz óriási és felesleges költségekkel indokolta Matovič javaslatának elutasítását.

„Van 860 ezer idős beoltottunk, vagyis kifizetünk 400 millió eurót, és még egyetlen új embert sem oltottunk be” – magyarázta Sulík.

Matovič az SaS magyarázatát demagógnak tartja. Az intézkedés teljes költsége várhatóan mintegy 500 millió euró lesz, vagyis mintegy 140 ezer új beoltott idősre számít a pénzügyminiszter. Az utalvány az is megkapja, aki már most felvette a 3. adag oltást is. A pénzügyminiszter úgy számol, hogy az utalványokkal legkésőbb márciustól lehet fizetni, pontosabb időpontot nem mondott. A korábbi ígéretének megfelelően át is lehet majd ruházni, tehát az idős kedvezményezettek odaajándékozhatják rokonaiknak.

Ki számíthat az 500 eurós utalványra?

A törvénytervezet alapján már pontosabban lehet látni, hogy kik és milyen feltételek mellett kaphatják majd meg az utalványt. Az biztos, hogy leggyorsabban azok kapják meg, akik már a 3. adagot is felvették, és a többieknek is csak akkor küldik, ha már megkapták a 3. adagot. Többé-kevésbé a már korábban ismertetett szempontok érvényesülnek:

a 60 évnél idősebb beoltottaknak jár majd, de annak sem kell izgulnia, aki 1961. december 31-én született. A törvénytervezet alapján ugyanis az is jogosult lesz az utalványra, aki még csak ezután, de az év végéig betölti a 60-at.

állandó szlovákiai lakhellyel rendelkezik

az oltást Szlovákiában vette fel

aki az első adagot megkapta legkésőbb 2021. november 25. és december 24. között, vagy ebben az időszakban regisztrált az első adagra, és azt 2022. január 15-ig fel is veszi,

aki a 2. erősítő adagot 2021. december 24-ig felvette, vagy regisztrált a 2. adagra, és 2022. január 15-ig fel is veszi,

aki a 3. adag vakcinát megkapta vagy megkapja 2022. júni us 30-ig, és a 2. adagot legkésőbb 2022. január 15-ig megkapta.