Kormányellenes tüntetés: több ezren gyűltek össze a fővárosban, egyre kiélezettebb a helyzet

Kedden 14 órakor kezdetét vette a kormányellenes tüntetés a főváros több pontján. Több mint tízezer ember gyűlt össze, a helyzet pedig egyre feszültebb, a rendőrök könnygázt is bevetettek a tüntetők ellen.

Fotók: Paraméter - további képekért kattints!

Az elnöki palota előtti téren a tüntetés kezdetekor néhány százan gyűltek össze. A távolságtartásra senki nem figyel, szájmaszkot is alig néhányan viselnek. Rendőri beavatkozás itt egyelőre nem történt.

Rövidden 15 óra előtt a pozsonyi főállomás előtt gyülekeztek a futballhulligánok, majd elindultak a kormányhivatal felé. A parlament épülete előtti A. Dubček téren is pár százan voltak a megmozdulás kezdetekor. 15 óra előtt megérkezek a Smer-SD képviselői, Ladislav Kamenický, Ján Richter, Ľuboš Blaha és Marián Kéry is, nem sokkal később pedig a párt elnöke, Robert Fico is megjelent. Beszédében hangsúlyozta, hogy az ő kormánya soha nem taposta el a demokráciát és a jogállamiságot, majd élesen bírálta a jelenlegi kormányt, amelyet szerinte nem érdekli a szociális állam, a munkajogi törvénykönyv, sem az adósság mértéke, csak az emberi jogok korlátozása.

Helyszíni tudósítónk elmondása szerint 15 óra környékén az SNP téren egyelőre nyugodt volt a helyzet, a kormány ellen gyűjtöttek aláírásokat.

A Štefanik utcát 16 óra előtt lezárták, a rendőrök elvonultak.

Tucatnyi rendőrfurgon áll a kormányhivatal mellett.

A kormányhivatal előtt több ezren vannak:

A kormányhivatal előtt petárdák robbantak, a tüntetők pedig üvegeket dobáltak és feldöntötték a kordon egy részét, ezért a rendőrök könnygázt vetettek be ellenük. A tüntetők válaszul füstbombát dobtak a rendőrökre. A hatóságok felszólították őket, hogy hagyják el a kormányhivatal előtti teret, ahol időközben lovasrendőrök sorakoztak fel.

A Hodža téren Marian Kotleba és a LSNS képviselői szónokoltak, majd később Kotleba azt írta a Facebookon, hogy az egyik képviselőjét őrizetbe vették a rendőrök. Szónoklatában azt mondta, Andrej Medveckýt úgy megverték a rendőrök, hogy kórházba került.

Időközben egy férfi hangosbemondóval arra szólította fel a tömeget, hogy induljanak el a belváros felé, és bénítsák meg a közlekedést. „Matovič a vírus!” – közben skandálja a tömeg és a lemondását követelik.

Az elnöki palota előtt megjelent Štefan Harabin is.

A sötétedés előtti órákban az elnöki palota épülete nemzeti színekbe borult.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden, a bársonyos forradalom évfordulóján egy válogatott társaság szervezett tiltakozásokat a kormány koronavírus-járvány elleni óvintézkedései ellen. A Smer és a parlamenten kívüli SNS bejelentette, csatlakoznak a tüntetésekhez. Az SNS azt jelezte, hogy részese akar lenni az elnöki palota előtti tiltakozó megmozdulásoknak, amelyet a kotlebás ĽSNS képviselője, Milan Mazurek hívott össze. A fasisztoid párt mellett az Ultras Slovan is tiltakozó akciót szervezett.

A megmozdulások azonban törvényellenesek, mert veszélyhelyzet mellett gyülekezési tilalom is érvényben van az országban. A belügyminiszter hétfőn felszólította az állampolgárokat, hogy fontolják meg a tömeggyülekezéseken való részvételt, a rendőrség pedig közölte, szükség esetén a tiltakozó parlamenti képviselőkkel szemben is fellépnek.



(parameter)