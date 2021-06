A kormányfő elárulta, mikor jöhet szóba a Covid-automata „kikapcsolása”

Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő szerint egyelőre korai arról beszélni, hogy mi lesz a Covid-automata sorsa. Egyelőre még sok a sárga és a narancssárga járás és akadnak rózsaszínek is.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Heger elmondta, akkor jöhet szóba a Covid-automata „kikapcsolása”, ha több zöld besorolású járás lesz az országban – egyelőre csak kettő van: a Vágsellyei és a Turčianske Teplice-i járás.

A Covid-automata leállításának feltétele az is, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalosan is bejelentse, hogy véget ért a pandémia.

A miniszterelnök szerint előnyös, hogy az egyes intézkedések regionális szintűek. Hozzátette, győzelemről csak akkor beszélhetünk, amikor már egész Szlovákia zöld lesz.

Heger kiemelte, a kormány készül az őszre, hogy tanuljon az eddigi hibákból és olyan forgatókönyvre készüljenek, amely szükség esetén minimális korlátozásokkal jár majd.



(TASR)