A kormányfő tanácsadója berekeszti az együttműködést a kormányhivatallal

Pavol Kalinský, Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő tanácsadója berekeszti az együttműködést a Szlovák Kormányhivatallal. Ezt az általa képviselt polgári társulásnak nyújtott támogatásokról szóló információk publikálása után jelentette be. Továbbra is azt állítja, hogy a szóban forgó projektek színvonalasak és hasznosak, társadalmi és természetvédelmi szempontból is.