A kormányfőt nem aggasztja, hogy szétesőben az egyik koalíciós párt

Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő nem tart attól, hogy a Za ľudí miatt veszélybe kerül a koalíció. Hangsúlyozta, hogy a kormánynak szilárdnak kell maradnia, mert még nagy kihívások előtt áll, ezért reméli, hogy a helyzet megoldódik.

Fotó: TASR

Arról nem akart nyilatkozni, elképzelhetőnek tartja-e, hogy a kormánypártok külön tárgyaljanak a Za ľudí két szárnyával. Közlése szerint már Veronika Remišová miniszterelnök-helyettes és Mária Kolíková igazságügyi miniszter is garantálta, hogy a Za ľudí a koalíció tagja marad.

„Ismerem a párt parlamenti képviselőit, rendszeresen találkozom a frakcióval. Olyan emberek, akik jót akarnak az országnak. Továbbra is nagy kihívások állnak előttünk, ezért erős koalícióra van szükség” - mondta Heger. Szerinte nem reális, hogy szétesik a párt és ez felborítja a kormánykoalíciót is.

Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter szerint a Za ľudí belső ügye, ami a pártban történik. „Önmagában az teljesen normális, hogy egy pártban több jelölt is van a pártelnöki posztra” - mondta, hozzátéve, nem érti, miért kellene a koalíciós tanácsnak foglalkozni egy párt belső ügyeivel. „Nem tudom, mi zajlik a Za ľudíban, és addig nem is akarok és nem is tudok nyilatkozni róla, amíg meg nem oldják” - tette hozzá. Arra a kérdésre nem válaszolt, hogy ha szétesne a párt, melyik szárnyával tárgyalnának, mivel a kérdést hipotetikusnak tartja.

Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszternek meggyőződése, hogy a Za ľudí helyzete nem ingatja meg a kormánykoalíciót. Naď leszögezte, nem akarja beleártani magát egy másik párt ügyeibe, szerinte az a lényeg, hogy a Za ľudí képviselői kormánypárti képviselők maradjanak.

„Ezt mindkét szárny leszögezte” - mutatott rá Naď. Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter nem nyilatkozott, megvárja, amíg megoldódik a helyzet a Za ľudíban. „

Egy koalíciós partner belső problémái semmiféle okot nem szolgáltatnak arra, hogy az SaS esetleg kilépjen a kormánykoalícióból” - mondta Sulík. Hozzátette, bármilyen eredménnyel zárul a vita a Za ľudíban, az SaS azt tiszteletben fogja tartani.

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter szerint az ország érdeke, hogy a Za ľudí rendezze a vitát. Szerinte semmi sem indokolja, hogy Kolíková is részt vegyen a koalíciós tanács ülésein, amelyen a kormányfő és a négy kormánypárt elnöke találkozik. „Amíg négyes koalícióról beszélünk, addig a négy pártelnök lesz ott” - mondta, hozzátéve, hogy amikor kibővített ülést tartanak, akkor általában Kolíková is ott van. Tomáš Lehotský (Za ľudí) jelölésének ügyét a parlament alelnöki posztjára szerinte a párton belül kell megoldani. Azt mondta, ha döntenie kellene, hogy Kolíkovában vagy Remišovában bízik-e jobban, tudna választani, de nem árulja el, hogyan döntene.

A Za ľudí több tagja rendkívüli tisztújító kongresszus összehívását szorgalmazza. A keddi elnökségi ülés után a Kolíkovához tartozó szárny megvonta a bizalmat Veronika Remišová pártelnöktől, és egy frakció vagy platform létrehozásáról beszélt a párton belül, amely a koalíciós tanácskozásokon is részt venne. Remišová kijelentette, hogy Kolíková köré tömörülők „háborút robbantottak ki a pártban”, és a „harc a régiókban is megkezdődött”, és az egészet puccsista módszernek nevezte.



(TASR)