A kormánykoalíció már ma lezárná a kormányprogram tárgyalását, az ellenzék szerint csak a Smer kongresszusa miatt sietnek

Már ma szavazhat a parlament a kormányprogramról, Peter Pellegrini (Hlas) házelnök szerint 8 óra után is folytatják az ülést, ha addig nem kap szót minden képviselő. Délután még újabb 24 képviselő jelentkezett be a vitába, 50 már addigra elmondta véleményét. A vita már harmadik napja tart.

Gyorsan le akarja zárni a kormánykoalíció a kormányprogram vitáját, ma be akarja fejezni akkor is, ha hajnalig kell folytatni az ülést. Peter Pellegrini (Hlas) házelnök javaslatára szerdán megszavazták a képviselők, hogy ma este nyolcig tárgyalnak, de a házelnök bejelentette, hogy a koalíció nyolc után is folytatni akarja a vitát.

A kormányprogram tárgyalását kedden délután kezdte a parlament, akkor 50 képviselő jelezte írásban, hogy el akarja mondani véleményét. Ők már sorra kerültek, de közben újabb 24 képviselő jelezte szóban, hogy még van mondanivalója. A vitában szinte csak az ellenzékiek vesznek részt, a kormánypártok képviselő legfeljebb csak rövid reakciókban védik a kormányprogramot. A miniszterek sem védték meg saját programjukat, egyedül Tomáš Taraba (SNS) környezetvédelmi miniszter próbát reagálni az ellenzéki képviselők bírálatára, de ő is csak kétszer kért szót.

Ondrej Dostál szerint a program gyors lezárásának egyetlen oka, hogy a Smer holnap, november 17-én tartja kongresszusát.

„Az ülés gyors befejezésének egyetlen oka, hogy a Smer a holnapi kongresszusán Robert Fico elmondhassa, hogy a kormánya bizalmat kapott” – jelentette ki Dostál.

Az ellenzék elutasítja a kormányprogramot

Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia (PS) elnöke már bejelentette, hogy pártja nem támogatja a kormányprogram elfogadását, vagyis nem szavaz bizalmat Robert Fico negyedik kormányának.

„A kormány csak stagnálást kínál, nincs semmilyen víziója, becsapta saját választóit is, egyedüli terve csak a bosszúra van és a saját embereit szeretné megmenteni a büntetéstől” – magyarázta pártja álláspontját Šimečka.

A PS az egész kormányprogramot egy gyenge fércműnek tartja. Michal Truban (PS) szerint, ha egy vezérigazgató ilyen tervet tenne le a részvényesek elé a vállalat gazdasági helyzetének javítására, biztosan kirúgnák.

A Szabadság és Szolidaritás elsősorban a tervezett adóemeléseket bírálta. „Csökkenteni akarják a jövedelem adómentes részét, meg akarják szüntetni a járulékok felső határát” – magyarázta Branislav Gröhling, a párt parlamenti frakciójának vezetője. Az SaS – a többi ellenzéki párthoz hasonlóan – elutasítja az RTVS tervezett felosztását is. „Ennek nem lesz semmi előnye, csak sok pénzbe fog kerülni” – jelentette ki Gröhling.

A Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) sem támogatja a kormányprogramot. „Többet vártam tőle, hiszen akik készítették, azok már többször kormányoztak” – jelentette ki Milan Majerský pártelnök. Szerinte jobban számonkérhető, ellenőrizhetőbb kormányprogramot vártak. Kifogásolta, hogy nem derül ki belőle az, hogy hogyan akar segíteni a kormány a régióknak, hogyan akar segíteni az egyes településeknek.

„Nem látjuk, hogyan pótolják az önkormányzatoknak a részadók csökkentése miatt kiesett összegeket” – magyarázta a pártelnök.

Matovič lemondana a 13. havi nyugdíj „fejében”

A kormányprogramot a Szlovákia párt (korábban OĽaNO) sem fogja támogatni, de Igor Matovič pártelnök jelenleg a Peter Pellegrini házelnökkel áll vitában a szerdai „kakaskodása” miatt. Pellegrini ugyanis letiltotta az élő sajtónyilatkozatok közvetítését a parlament előteréből Matovič és Ján Mažgút smeres képviselővel összeszólalkozása miatt. A Szlovákia párt elnöke szerint Pellegrini csak visszaélt ezzel a helyzettel, hogy korlátozhassa az újságírók munkáját a parlamentben.

Matovič felajánlotta, hogy lemond parlamenti mandátumáról, ha a kormány már idén karácsony előtt kifizeti valamennyi nyugdíjasnak a teljes 13. havi nyugdíjat.

A kormány ezt csak jövőre tervezi első alkalommal, idén 150 eurós kiegészítést ad a karácsonyi nyugdíj mellé.

A kormányprogramot bírálta a parlamenten kívüli Szövetség is. Mózes Szabolcs alelnök szerint a kormány teljesen megfeledkezett a déli régiókról, nagyobb infrastrukturális fejlesztéseket – útépítés, vasútfejlesztés – az ország északi régióiba terveznek.

