Kormánytámogatásból fejlesztenek Füleken

Amint azt Agócs Attila polgármester elmondta, a város 130 ezer euró összegű céltámogatást kért a kormánytól egy multifunkciós utcai seprőgép megvásárlására Fülek Város Közhasznú Szolgáltatásai részére.

„Főleg a járdákon tervezzük kihasználni. Nemcsak a szemetet és port képes összeseperni, hanem a tartozéka által képes a hozzá nem férhető helyeket is megtisztítani a fűtől, magasnyomású mosót tartalmaz, és porszívózni is tud. Kihasználnánk télen is hóseprésre és a járdák sózására”