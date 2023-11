Kormányválság? Á nem, csak Danko szellőztette a száját

Az új szlovák kormánykoalíció legkisebb pártjának és frakciójának "szellemi" vezetője és nyelvtanbajnoka meg sem várta, hogy az őszi nagytakarítás után az új miniszterek, államtitkárok és további embereik megtanulják, melyik minisztériumi folyosó melyik ajtaja nyílik a fajanszra, ha rájuk jönne a szükség vagy a hányinger. Már most készenléti üzemmódba kapcsolta a mérlegnyelv alapú zsarolást, amikor kijelentette, nem sejti, meddig bírhatja így ki az új kormány.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Ha sokak örömére drámai gyorsasággal és tragikus hirtelenséggel szét kéne esnie a kormánynak, annak Danko már most látja két okát. Mégpedig a Hlas két miniszterének személyében. Az egészségügyi tárca vezetője ugyanis szerinte kötelező oltásról beszél, az oktatás reszortjának főnöke pedig nem lát problémát abban, hogy az iskolákkal civil szervezetek működnek együtt.

Próbáljuk meg értelmezni, mi zavarhatja ebben a SNS politikai zsonglőrjét. A kötelező oltás mint olyan nem ismeretlen fogalom, sok oltás már ma kötelező számos országban, nálunk is. Feltételezzük, és nagyon reméljük, hogy Danko ezt a gyakorlatot nem akarja bolygatni, hanem arra „gondolt”, hogy a Covid elleni oltás ne legyen kötelező. Nos, az eddig sem volt. Ha pedig valaki esetleg beszél róla, azt már végképp nem tiltja a törvény. Már csak az nem tiszta, hogy Danko kijelentésével az emberi jogok túlzó kiszélesítését, urambocsá liberalizálását (jaj) támogatók közé, vagy pedig a tudománytagadó antivaxerek bandájába állt-e be. Mondjuk, mindegy is...

Mennyi segítséget nyújtanak a civil szervezetek a hazai iskoláknak - erről a nemzet túlképzett bölcsének, a jogászdoktorok medveölő kapitányának halovány lila dunsztja sincs. Különben látná, hogy sokat. Oly sokat, amennyit az állam saját rezsiben nem engedhetne meg magának. Nem érdemes mindenhol ellenséget látni, ezért vegyünk csak egyetlen egy példát. Szinte minden közép- vagy általános iskolának és óvodának, művészeti iskolának vannak barátai, akik kifejezetten az adott intézmény megsegítésének, elsősorban anyagi megsegítésének szándékával polgári társulásba tömörülnek, hogy e céljukat beteljesítsék, olykor ők a suli fenntartói is pl. alapítványi formában. Ha Danko an bloc a nongovernment / nem kormányzati szervezeteket kifogásolja - mert az tette, vissza lehet hallgatni - akkor ennek az alaknak nincs fogalma az oktatásügy legelemibb működéséről sem. A harmadik szektor, vagyis a nonprofit szervezetek (számos jogi formában), ide értve a szervezett önkéntességet is, nem ellenségei a társadalomnak, hanem fordítva. Érthető ugyan, ha az egyes politikusokat zavarja a nem kormányzati szektor őket is érő kritikája, ámde okos politikus beosztja az erejét és hatalmát, s csupán azok ellen nyit frontot, akik az útjában állnak. Monolitként kezelni az egész szektort totális politikai öngyilkosság. Akár szó szerint is az lehet, mert pl. a nonprofit szervezetekként működő kórházak kiiktatása... De ne fessük az ördögöt a falra, elégedjünk meg azzal, hogy Danko már megint nem tudta, miről mit mond. Ha pedig ilyen alapon vagy más hülyeség miatt szétveri a koalíciót (sajnos nem, csak a szája jár), melynek létező, valódi, számszerűsíthető gondokat is meg kellene oldania, akkor szabadidejében elmehet az ocsovai polgármester haverjával medvére vadászni. Apropó, a Szlovák Vadászszövetség szintén nonprofit szervezet (a 274/2009 sz. törvény 32. paragrafusa 1. bekezdése értelmében).

Hm.