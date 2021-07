Környezettudatos, eldobható élelmiszer-csomagolások és kiegészítők

A 301/2021. (VI.1.) Kormányrendelet 2021. július 1-től hatalmas változásokat hoz az eldobható élelmiszer-csomagolások területén. Ennek értelmében ugyanis a fenti dátumtól kezdve tilos lesz forgalomba hozni bizonyos egyszer használatos műanyag termékeket. Bár korábban már sokan próbálkoztak alternatív megoldásokkal, ez a törvény hatalmas lökést ad a váltáshoz. Immár nem választás kérdése, hogy milyen csomagolást és kiegészítőt választunk, hanem törvény írja elő, hogy mit nem választhatunk. Ezt a környezettudatos változást mindenkinek meg kell lépnie, így nem kérdés, hogy minden érintett cégnek találnia kell egy jó beszállítót.

Ha cég, ha nem, érintett!

Fontos hogy tudja, hogy Ön is érintett ebben a változásban. Egyrészt azért, mert ezentúl nem műanyag evőeszközöket vagy műanyag tányért fog kapni egy fesztiválon. Másrészt persze azért is, mert ez az Ön és a teljes földi népesség jövőjéért életbe léptetett változás.

Ugyanakkor azért is érintett, mert akkor sem fogja tudni beszerezni a műanyag kanalakat és tányérokat, ha családi rendezvényre kell. Mivel a törvény szerint 2021. július 1-től tilos lesz forgalomba hozni ezeket. Azaz nem csak a cégek (éttermek, gyorséttermek, falatozók, stb.) számára, hanem magánszemélyek számára sem lesznek ezek elérhetőek.

A környezettudatos eldobható élelmiszer-csomagolásoké a jövő?

Mindenképp! Ráadásul igazából eddig sem kellett volna várni a törvényre, mert már rég beszerezhetőek az alternatív termékek. Beszerezheti őket az Allinpackaging.hu-tól, ahol különböző alternatív, környezetbarát alapanyagokból készült, élelmiszerekhez köthető termékeket is talál.

Olyan alapanyagok közül választhat, mint a bambusz, a PLA vagy a CPLA, de talál fából vagy cukornádból készült darabokat is. Innen meg tudja oldani akár a pár darabos rendelést is egy családi rendezvényhez. De nagy tételben is beszerezheti a vállalkozásához szükséges, létfontosságú eldobható szívószálakat, tányérokat vagy evőeszközöket is.

Sokkal környezetkímélőbbek

A műanyagok fent már pár szóban említett alternatívái valóban jó választást jelentenek. Gondoljon csak bele! Egy műanyag óriási szennyezést jelent a környezetünk számára. Bár tény, hogy újrahasznosítással sok műanyagtól meg tudunk szabadulni környezetszennyezés nélkül is, de sajnos közel sem ennyire rózsás az összkép. Először ugyanis szelektíven kell gyűjteni ezeket a hulladékokat, majd megfelelően fel is kell dolgozni az összegyűlt műanyagot. Még ekkor is több helyen megbukhat az újrahasznosítási folyamat. Pl. érdekesség, hogy a fekete színű evőeszközöket pl. sok esetben az automata szortírozó nem tudja kiválogatni a színük miatt.

Ebből is látható, hogy a fenti elérhetőségen található alternatív, környezetbarát megoldások mekkora előrelépést jelentenek. Rendelje hát meg őket bátran, úgyis törvény kötelezi rá július 1-től.

(PR-cikk)