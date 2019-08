A környezetvédelmi tárca támogatja a csomagolásmentes üzleteket

A csomagolás nélküli vásárlás és a csomagolásmentes termékek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek Európában és Szlovákiában is. A csomagolásmentes üzletek visszaszorítják a nem újra feldolgozható, eldobható műanyag csomagolások használatát. Ezért a környezetvédelmi minisztérium a közegészségügyi hivatallal együttműködve módszertani segédanyagot dolgozott ki a csomagolásmentes élelmiszerüzletek üzemeltetői számára.

A 2019 és 2025 közötti időszakra vonatkozó Hulladékkeletkezést Megelőző Program, amelyet a kabinet ez év februárjában hagyott jóvá, részletesen foglalkozik a csomagolási hulladék mennyiségének csökkentésével. A felesleges hulladék keletkezésének megakadályozására irányuló egyik intézkedés a csomagolásmentes üzletek létrehozását, az áru csomagolás nélküli elosztását és az újrafelhasználható csomagolások használatát elősegítő módszertan kidolgozása. A segédanyag már elérhető az új vagy már meglévő csomagolásmentes boltok üzemeltetői számára.

Tartalmazza például a vásárló által vitt saját csomagolásra vonatkozó követelményeket. Ennek alkalmasnak kell lennie az egyes élelmiszerek csomagolására. Savas élelmiszereket például nem lehet alumíniumcsomagolásba csomagolni a kémiai reakció veszélye miatt. Ha pedig az ügyfél meleg ételt akar magával vinni, olyan csomagolásra van szüksége, amelyet meleg ételekhez terveztek.

Tudatosítani kell, hogy nem minden típusú élelmiszert lehet csomagolás nélkül árusítani. Ezért a csomagolásmentes eladás leginkább a száraz élelmiszerek, mint a hüvelyesek, diófélék, szárított gyümölcs vagy a rizs esetében ajánlott.

Minden fontos tudnivaló a Közegészségügyi Hivatal oldalán is megtalálható itt.

A felesleges hulladék elleni küzdelem a szaktárca egyik prioritása. A minisztérium már fizetőssé tette a nejlonszatyrokat, a kereskedőket kötelezte arra, hogy környezetbarát alternatívát kínáljanak a vásárlóknak. Elfogadtatta a hulladéktárolás visszaszorítását célzó törvénycsomagot és ösztönző hulladéklerakási díjszabást vezetett be. A parlament második olvasatba utalta az egyszer használatos italcsomagolás – PET-palackok és dobozok – visszaváltási rendszerére vonatkozó jogszabályt. Elkészült a hulladéktörvény fontos módosítása is, amely az eldobható műanyag termékek forgalmazását tiltja be.

(szm)