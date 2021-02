Koronavírus - 140-nel nőtt az áldozatok száma a hétvégén Szlovákiában

Vasárnap az Egészségügyi Információs Központ műszaki átállásra hivatkozva nem tett közzé aktuális járványadatokat, hétfőn azonban összesítették az elmúlt két napot. Vagy legalábbis többé-kevésbé.

Miután a napokban fény derült arra, hogy a hivatalos statisztikáinkban a gyógyultak számába beleszámolták az antigéntesztekkel pozitívnak nyilvánított személyeket is, akiknek véget ért a karanténjuk, ám a ferrtőzöttek közé csupán a PCR-teszttel azonosítottakat, leállították az újabb gyógyultak számának közlését, ma sem tettek közzé ilyen adatot. Azt mi is minden nap közültük, hogy a napi fertőzöttszámok a kivizsgált PCR-tesztekből adódnak, a gyógyultak esetében azonban ezt nem lehetett tudni, és ilyen adatokat közvetített Szlovákia a nemzetközi szervezetek felé is, többek között a Worldometersen is ezen alapult a gyógyultak és az aktív fertőzöttek száma Szlovákia esetében.

A hétfőn közzétett adatok szerint a hétvégén 10 372 PCR-tesztet vizsgáltak ki a szlovákiai laborokban, ezek közül 2 020 lett pozitív. A pozitivitás 19,48%, ami meglehetősen magas továbbra is.

A tavaly tavasz óta PCR-teszttel azonosított fertőzöttek száma 278 254.

A halálos áldodzatok száma 140-nel nőtt, jelenleg 5 952.

A gyógyultak számán tehát nem változtattak, 255 300-an vannak.

Jelenleg 3 895 koronavírusos vagy fertőzésgyanús pácienst kezelnek a szlovákiai kórházakban.

10 603 személyt oltottak be koronavírus ellen a hétvégén, ezzel pedig már összesen 235 556-an vannak, akik megkapták legalább az első oltást. Ebben vélhetően még nincsenek benne a pedagógusok.

