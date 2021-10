Koronavírus - 15 járásban 100, 5 járásban ráadásul 200 felett a napi fertőzöttszám!

Az élen az Eperjesi járás és Pozsony, ugyanakkor érdemes figyelmbe venni, hogy az északkeleti járásban fele annyian sem élnek, mint a fővárosban. Pozsony mellett Nagyszombatot leszámítva az összes járás, ahol 100 feletti volt a pénteki fertőzöttszám, keleti vagy északi.

Illusztráció

Pénteken ismét megdőlt az idei rekord a PCR-teszttel azonosított fertőzöttek napi számát illetően, egyszersmind ez a szám először emelkedett idén 5000 fölé (5142), a járvány kezdete óta pedig a második legmagasabb.

Ha a járásokat nézzük, továbbra is elmondható, hogy a Covid-automata által kiutalt kategóriáknak megfelelően keleten és északon terjed leginkább a járvány, a magyarlakta járások közül is a két legkeletibb (Nagymihály ráadásul 200 feletti fertőzöttel) került be az élbolyba.

Délnyugat-Szlovákiából a magyarlakta régiók közül a Szenci, Érsekújvári és a Dunaszerdahelyi járásban is 50 feletti számban regisztráltak fertőzötteket PCR-tesztekkel.

Lássuk az országos toplistát: 1. Eperjes - 274 2. Pozsony - 261 3. Poprád - 243 4. Zsolna - 220 5. Nagymihály - 207 6. Kassa - 173 7. Stará Ľubovňa - 172 8. Besztercebánya - 138 9. Zólyom - 137 10. Turócszentmárton - 122 11. Igló - 112 12. Nagyszombat - 112 13. Liptszentmikls - 107 14. Tőketerebes - 107 15. Bardejov - 101 További magyarok lakta járások: Nyitra - 97 Losonc - 96 Kassa-környék - 88 Szenc - 67 Érsekújvár - 64 Rimaszombat - 60 Dunaszerdahely - 54 Léva - 39 Nagykürtös - 35 Rozsnyó - 34 Komárom - 31 Galánta - 28 Vágsellye - 11 Nagyrőce - 1

(NCZI)