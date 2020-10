KORONAVÍRUS: 15 százalék felett a hétfői pozitív tesztek aránya, 11-gyel 176-ra nőtt a halálos áldozatok száma

901 koronavírus-fertőzöttet igazoltak a hét első napján, a halálos áldozatok száma 11-gyel nőtt.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) adatai szerint hétfőn 5 899 mintavételt vizsgáltak ki, ebből pedig 901 lett pozitív (15,27 százalék).

A járvány kezdete óta 706 191 koronavírustesztnél járunk, az eddig pozitívan tesztelt személyek száma 46 056.

Hétfőn 11 páciensnél igazolták, hogy halálát a koronavírus szövődménye okozta, ezzel 176-ra nőtt a halálos áldozatok száma.

A hét első napján megugrott a gyógyultak száma: további 878-an küzdötték le igazoltan is a megbetegedést, így 11 008-an vannak a gyógyultak.

81-gyel nőtt viszont az elmúlt 24 órában a kórházban kezelt páciensek száma. Országszerte 1 170-en szorulnak kórházi ellátásra a koronavírussal összefüggésben. Intenzív osztályon 96-an vannak, mesterséges lélegeztetésre 89-en szorulnak.

Az egyhetes mozgó medián értéke 2 202.



