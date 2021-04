Koronavírus: 25 184 főre emelkedett Magyarországon a járvány áldozatainak száma

Meghalt 205 magyarországi covidfertőzött az elmúlt 24 alatt – tájékoztat a kormány hivatalos weboldala. A járvány áldozatainak száma így 25 184 főre emelkedett.

Fotó: MTI

3706 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 750 508 beazonosított fertőzöttet regisztráltak.

A gyógyultak száma jelenleg 455 029 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 270 295 fő. 8445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 051-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos.

A magyar lakosság 33,3%-a már megkapta az oltást.

VIA koronavirus.gov.hu