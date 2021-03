Koronavírus - 3500 alá csökkent a kórházban ápoltak száma Szlovákiában!

Legutóbb két hónappal ezelőtt volt ilyen alacsony a pénteki fertőzöttszám.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

13 293 PCR-tesztből csupán 1 795 lett pozitív pénteken. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a tesztek pozitivitása 13,5%-os, és ez javuló tendenciát mutat, másrészt pénteki napon legutóbb január 22-én regisztráltak ennél kevesebb, kb. 1 500 fertőzöttet. Azóta ez az érték rendre meghaladta a kétezret.

A pénteki napon elvégeztek 280 ezer antigéntesztet is, melyekkel 1 602 pozitívat szűrtek ki.

84-gyel nőtt a halálos áldozatok száma, így már 8 978 személy halála kapcsán igazolódott be, hogy azt a koronavírus-fertőzés tüdőszövődményei okozták.

Negyedik napja csökken a kórházban ápolt koronavírusos és fertőzésgyanús páciensek száma, az elmúlt négy napból pedig most csökkent a legjelentősebben, 134-gyel, így most már 3 500-nál is kevesebb (3 485) ilyen beteget ápolnak a kórházakban. Közülük 3 323-an igazoltan fertőzöttek, ez a szám 127-tel csökkent egy nap alatt. 316 személyt (-8) ápolnak az intenzív osztályokon és 384-en (-10) vannak lélegeztetőgépen.

Azok száma, akik Szlovákiában már legalább az első, koronavírus elleni oltást megkapták, most haladta meg a félmilliót, pénteken 12 343-mal nőtt a számuk, ami egész pontosan 503 773.

(NCZI/parameter)