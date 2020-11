Koronavírus: Az olaszok ismét élelmiszert vásárolnak fel az újabb zárlatra készülve

Olaszországban 20 százalékkal megnövekedett a vásárlók száma az élelmiszerüzletekben hétfőn, a koronavírus-járvány miatti újabb korlátozások bejelentésére készülve - közölte a Coldiretti termelői szövetség, amely a hazai termékek vásárlására szólította fel az olaszokat.

Fotó: TASR/AP

A Coldiretti közölte, hogy az emberek ismét nagy mennyiségben vettek tésztát, lisztet, rizst, cukrot és tojást, ahogyan ez a tavaszi korlátozások előtti napokban is történt. A felmérések szerint az élelmiszerek mellett a leginkább a hajfestékek és más fodrászati cikkek fogynak, mivel a nők a fodrászatok ismételt bezáratásával számolnak.

Az agrárszervezetek "patriotizmusra" szólították fel a vásárlókat a nemzeti termékek előnyben részesítésével. Hangsúlyozták, hogy a vendéglátásban egy hete bevezetett korlátozott nyitvatartással a mezőgazdaság máris egymilliárd eurós bevételtől esett el, hiszen az éttermek nem rendelnek termékeket. Az olasz termékek vásárlására kérték a kórházakat és a kaszárnyákat is.

Az éttermek, bárok, presszók tulajdonosai és dolgozói hétfőn Róma központi terén, a Piazza del Popolón demonstráltak a kormány szigorításai ellen "Most már elég" jelszóval. Azt hangoztatták, hogy a kormány a járvány miatti korlátozásokkal halálra ítélte őket. Az MTI-nek elmondták, tavasszal az ország érdekében bezártak, most viszont felkészültebb és szervezettebb lépéseket vártak. "Naponta négyszer fertőtlenítem az üzlethelyiséget, minden vendég után a székeket és az asztalokat is, miért veszélyesebb az éttermem az utasokkal tömött buszoknál?" - kérdezte egy vendéglős, hangoztatva, hogy bevétel nélkül vele együtt tíz dolgozója is utcára kerül. Egy presszó pincérnője hozzátette, nem a járványt, hanem Giuseppe Conte kormányát tartja felelősnek az ágazatot sújtó korlátozásokért: "Ha Conte éheztet, őt fogjuk megfőzni!" - jelentette ki.

Giuseppe Conte a parlamentben vázolta az újabb szigorításokat, amelyeket várhatóan legkésőbb szerdáig jelent be. Október közepe óta ez lesz a negyedik intézkedéscsomag. A baloldali kormány a területi lezárást szorgalmazza, miközben a többségében jobbközép vezetésű tartományok nem engednek a gazdaság működésének fenntartásából.

A vitában Sergio Mattarella államfő közvetít. Conte a tervezett korlátozások között említette a járvány terjedésének üteme és a kórházak telítettsége miatt kritikus helyzetbe jutó tartományok lezárását vagy a régiók közötti mozgás korlátozását. Előrébb akarják hozni a kereskedelmi és a vendéglátóipari egységek most este hat és nyolc óra közötti zárását, a kereskedelmi központok hétvégi zárva tartásával. A szeptember közepén újraindított oktatást az általános iskola utolsó évétől, tehát 13 éves kortól visszaállítják online tanításra. Ötven százalékra csökkentik a tömegközlekedési eszközök kihasználtságát, valamint bezárják a múzeumokat is. A La Repubblica napilap azt írta, hogy este kilenctől országos éjszakai kijárási tilalmat is be akarnak vezetni.

A pisai ferdetorony máris bezárt december 3-ig. Az Uffizi-képtár kedden nyit meg egy új kiállítást. Eike Schmidt igazgató elmondta, készen állnak az ismételt zárásra, amely havonta egymillió euró bevételkiesést jelent. Hozzátette, úgy számol, hogy a múzeum tavasszal nyithat újra.

Hétfői tájékoztatás szerint egy nap alatt több mint 22 ezer új fertőzöttet szűrtek ki a korábbinál sokkal kevesebb, 135 ezer vírusteszttel. A SARS-CoV-2 koronavírus okozta Covid-19-betegség szövődményeibe 233-an haltak bele, így a halottak száma átlépte a 39 ezret. Majdnem húszezren vannak kórházban, és több mint kétezren intenzív osztályon. Korábban a kormány küszöbként a kétezer, intenzíven kezelt Covid-19-beteget jelölte meg mint korlátot, amely után ismét országos zárást rendelhetnek el.

Alto Adige tartomány kormányzója bejelentette, hogy este nyolctól reggel ötig kijárási tilalmat léptet életbe. Bezárják a bárokat, éttermeket, üzleteket, kivételt az élelmiszerboltok valamint az alapvető cikkeket árusító üzletek jelentenek. Az oktatás minden szintjén visszaállítják az online tanítást. A korlátozások szerdán éjféltől november 22-ig tartanak.



MTI