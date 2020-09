KORONAVÍRUS: Betiltják a tömegrendezvényeket, kültéren is kötelező lesz a maszkviselés

Igor Matovič kormányfő és Ján Mikas tiszti főorvos hétfőn este tartott sajtótájékoztatót, amelyen ismertették a súlyosbodó koronavírus-járvány miatt hozott szigorúbb intézkedéseket.

Fotó: TASR

Ján Mikas elmondta, hogy nem változik Ausztria és Magyarország besorolása, mindkét ország továbbra is a kevésbé rizikós csoportba tartozik, a határokon nem vezetnek be szigorításokat. „Szlovákiában is jelentősen romlott a járványügyi helyzet, akárcsak a szomszédoknál, ezért nem lenne korrekt lezárni a határokat” – mondta Mikas.

A Központi Válságstáb betiltott minden tömegrendezvényt, beleértve a kulturális, sport- és egyházi eseményeket, így a szentmiséket is. Kivételt képeznek az esküvők, temetések, keresztelők, a közhatalmi ülések, valamint azok az események, amelyeken a szervező biztosítja, hogy minden résztvevő negatív PCR-teszttel rendelkezik.

A létszámok korlátozását később pontosítják. A tiszti főorvos felhívta az emberek figyelmét, hogy mivel nagyon súlyos a helyzet, azt javasolják, hogy halasszák el a családi eseményeket.

A vendéglátóipari egységek, tehát az éttermek, bárok, kocsmák és a szórakozóhelyek reggel 6 órától 22 óráig lehetnek nyitva. Csak azok a vendéglátóipari egységek működhetnek, amelyekben a vendégek ülnek. A étel ablakon való kiadása és az ételkihordás engedélyezett. Igor Matovič kormányfő elmondta: szigorúan javasolják, hogy ha az emberek étterembe mennek, akkor a maszkot csak evés és ivás közben vegyék le.

Az üzletekben, áruházakban korlátozzák a vásárlók számát: 10 négyzetméterre számítanak egy vásárlót, emellett be kell tartaniuk a kétméteres távolságot, továbbra is kötelező a maszkviselés, belépéskor pedig egy alkalmazottnak ellenőrizni kell, hogy az emberek betartják-e az intézkedéseket. Ami a bevásárlóközpontokat illeti: a vásárlók számát az egész plázában, nem csupán az üzletekben korlátozzák.

Továbbra is kötelező a maszkviselés a középiskolákban és az alapiskolák felső tagozatain, alsó tagozaton pedig erősen javasolt. Szintén javasolják a maszkviselést beltéren végzett sporttevékenység közben is.

Kültéren is kötelező lesz a maszkviselés, amennyiben olyan személy van a közelünkben (2 méter), akivel nem élünk közös háztartásban.

Az intézkedések október 1-jén lépnek életbe. A Központi Válságstáb javasolja a kormányak, hogy ismét vezessék be a veszélyhelyzetet, erről a kormány valószínűleg szerdán dönt majd. A rendőrség intenzíven ellenőrzi majd az újonnan bevezetett intézkedések betartását.



