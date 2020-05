KORONAVÍRUS: Bulizó fiatal fertőzött meg több tucat embert, elhalasztják az iskolák újranyitását

Egy héttel elhalasztják Dél-Koreában az iskolák tervezett újranyitását, mert felmerült annak a veszélye, hogy ismét berobbanhat a koronavírus-járvány, miután egy fertőzött fiatal néhány napja Szöul népszerű bulinegyedében mulatott, és több tucat embernek továbbadta a vírust.

Fotó: TASR

Az oktatási minisztérium hétfői bejelentése szerint a végzős középiskolások május 20-án, a fiatalabb diákok pedig majd fokozatosan utánuk térhetnek vissza az iskolapadba. A dél-koreai iskolákban márciusban kezdődik az új iskolaév, de idén ezt a járvány miatt több alkalommal is elhalasztották, és áttértek az internetes távoktatásra.

Május 6-án lépett életbe a kijárási korlátozások lazítása Dél-Koreában, és ezt követően jelentették be az iskolák fokozatos újranyitását is. Gyorsan keresztülhúzta azonban a tervet, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje egy 29 éves férfinak, aki május első napjaiban Szöulban, az élénk éjszakai életéről híres Itevon városnegyedben több szórakozóhelyre is ellátogatott, és ott több embert megfertőzött. Hétfőre már 86-ra emelkedett azoknak a fertőzötteknek a száma, akiknek az esete ehhez a bulizó fiatalhoz köthető: 63 ember a szórakozóhelyeken került vele kapcsolatba, illetve további 23 családtag és ismerős is megfertőződött.



MTI