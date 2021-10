A koronavírus elleni oltás véd az influenza ellen is? Hogy különböztethetjük meg a két betegséget? – Covid-influenza kérdezz-felelek

A SME összegyűjtötte a koronavírussal és az influenzával kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket.

Fotó: TASR - illusztráció

Már második éve, hogy az őszi influenzajárvány összemosódik a koronavírus-járvánnyal. Ennek kapcsán a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) arra hívta fel a figyelmet, hogy az influenza sem banális betegség.

Lássuk a két kórral kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket és válaszokat:

1. Influenzás vagyok vagy koronavírus-fertőzésem van?

A tünetek alapján nem lehet megkülönböztetni a koronavírus-fertőzést az influenzától, azok ugyanis nagyon hasonlóak. Ilyen a hirtelen megbetegedés, láz, hidegrázás, köhögés, légzési nehézségek, rossz közérzet, gyengeség, torokfájás, ízületi fájdalmak, fejfájás, hasmenés, hányás.

Az ízlelés elvesztése jellemzőbb a covid-19-re, de akár az influenza során is jelentkezhet. Mindenesetre a két megbetegedést kizárólag speciális, PCR- vagy antigéntesztek segítségével lehet megkülönböztetni.

2. Az influenza ellen is véd a szájmaszk?

A maszkviselés véd bennünket más légúti megbetegedést okozó vírusoktól is. Ez az elmúlt időszakban nyilvánvalóan megmutatkozott, amikor minimalizálódott az influenzavírus terjedése az emberek közt.

3. A koronavírus elleni oltás véd az influenza ellen is?

Az influenzát az influenza A és B típusú vírus okozza, míg a covidot a SARS-CoV-2 nevű vírus. Ezek különböző víruscsaládokba tartoznak, ezért van az, hogy a SARS-CoV-2 vírus nem képes felismerni a influenza elleni védőoltás által termelt ellenanyagokat. Ez fordítva is érvényes.

Éppen ezért az influenza elleni védőoltás nem véd a koronavírus ellen és fordítva.

Másrészt viszont érdemes influenza ellen is beoltatni magunkat, mert az influenzaszezon alatt akár az influenzavírussal és a covid-19-et okozó SARS-CoV-2 vírussal is megfertőződhetünk egyszerre. A fertőzés ebben az esetben nagyobb eséllyel jár különféle szövődményekkel és nagyobb az elhalálozás veszélye is.

4. Be vagyok oltva koronavírus ellen. Biztonságos, ha felveszem az influenza elleni oltást is?

Természetesen igen, akárcsak más vakcinák esetében.

5. Mikor kellene beoltatnom magam influenza ellen?

Szeptemberben vagy októberben, a legideálisabb október végén.

6. Megkaptam a koronavírus elleni vakcina első adagját. Mennyi ideig kell várnom az influenza elleni védőoltás beadatásával?

Az influenza elleni védőoltást a koronavírus elleni vakcina második adagjának beadásától számítva legalább két hét elteltével érdemes felvenni. A Bristol Egyetem legfrissebb tanulmánya szerint azonban az is biztonságos, ha egyszerre kapjuk meg a koronavírus és az influenza elleni vakcinát.

7. Az idősek számára is biztonságos az influenza elleni vakcina?

Az influenza elleni védőoltást elsősorban a 65 évnél idősebbeknek javasolják. Az elmúlt évek tapasztalatai bizonyítják, hogy a vakcina biztonságos, ellenkező esetben nem is engedélyeznék az illetékes hatóságok.

8. A gyerekeket is be lehet oltatni influenza ellen?

A három év alatti gyerekek több mint ötven százaléka intenzív osztályra kerül az influenza miatt. A mortalitás megközelítőleg 16 százalék. Az orvosok ezért azt javasolják, hogy a harmadik trimeszterben lévő terhes nők vegyék fel az influenza elleni védőoltást, az anya teste által termelt antitestek ugyanis megvédik a babát is a születést követő első hónapokban, amikor ő még nem oltható be. A gyerekeket a hatodik hónaptól lehet beoltatni influenza ellen.

A szakértők azt javasolják, hogy elsősorban a hat hónap és a 8 éves kor közötti gyerekek kapják meg az influenza elleni vakcinát, az ő esetükben ugyanis gyakoribbak a szövődmények.



